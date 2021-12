No tabuleiro do baiano, um salto fulminante do céu para o inferno

Um deputado baiano derrotado estava ontem na Assembleia conversando com colegas creditando muito do insucesso dos opositores de Rui Costa a um monumental erro político (algo como um suicídio) cometido por eles, adversários do PT; fazer o impeachment de Dilma.

Ele fez paródia com a frase do mineiro Magalhães Pinto, aquela famosa, ‘política é como uma nuvem, você olha agora está de um jeito, daqui a pouco está de outro’.

– Nós olhamos e o céu estava sorridente, dia lindo. De repente, fechou uma tempestade arrasadora, como um salto do céu para o inferno. E o pior é que só agora nos demos conta da vastidão dos estragos.

O salto

Nas cenas reais, lembra o personagem em apreço, tudo parecia maravilha quando Michel Temer assumiu. Geddel na chefia da Casa Civil, diretamente ligada ao presidente da República, significava a esperança de dinheiro farto para obras entre os adversários de Rui Costa.

Sem falar na ocupação de espaços secundários que poderiam engordar o cacife de quem nada tinha e passou a ter máquina federal na mão.

De repente, o tempo turvou. Geddel (até hoje preso) caiu duas vezes, do governo e com as malas dos R$ 51 milhões. Com o escândalo de Temer, Aécio e Joesley, as barganhas para manter o presidente, quem vislumbrava o céu virou leproso. E pagou caro nas urnas deste ano. Simplesmente um desastre.

Empresa chinesa quer construir a ponte Salvador-Itaparica

A maior ponte e a de Itaparica

A China inaugura hoje a ponte que liga Hong Kong a Macau e Zhuhay, com 55 km de extensão, considerada a maior do mundo.

A notícia bateu bem no governo baiano por um detalhe: a CR-20, a empresa chinesa que está interessada na ponte Salvador-Itaparica, é uma das construtoras.

A ponte de lá custou algo em torno de R$ 224 bilhões. A de Salvador-Itaparica, com 13,5 km, está orçada em pouco mais de R$ 7 bilhões.

Pedro bota o olho em Ilhéus

Nascido em Salvador, mas com a família de Ilhéus, o deputado Pedro Tavares (DEM) teve apenas 11.291 dos 64.272 votos que o reelegeram lá, mas diz que vai voltar os olhos para as origens:

– Só tive votos de familiares e amigos, mas Ilhéus está muito empobrecida, carente de lideranças.

Em Ilhéus, o prefeito Marão (PSD) vai tão mal que derrotou a mãe, a deputada Ângela Sousa (PSD), na tentativa de se reeleger.

Marcel: ‘O PV da Bahia vai mal porque tem dono’

O deputado estadual Marcel Moraes, que em abril do ano passado saiu do PV e foi para o PSDB, ao explicar ontem as razões de a irmã, a vereadora em Salvador Marcelle Moraes, também sair do PV, disse que o partido vive o seu pior momento dos últimos 20 anos, sem nenhum deputado, estadual ou federal.

– O partido está encolhendo. Tinha Luís Bassuma (federal), saiu; Edson Duarte (estadual que depois se elegeu federal), está sem mandato; tinha Eures Ribeiro, que saiu; Marquinhos Viana, que também saiu; eu e agora minha irmã. Ninguém fica porque tem dono. O presidente, Ivanilson Gomes, é eterno. E o pior: é um dono sem voto.

Marcelle, a vereadora que sai, disputou o mandato de deputada federal e teve 23 mil votos.

STJ libera Isaac Carvalho

Isaac Carvalho (PCdoB), ex-prefeito de Juazeiro e deputado federal eleito com 100.549 votos em 220 municípios, mas impugnado pela Justiça Eleitoral, conseguiu ontem no STJ o efeito suspensivo do processo que gera a impugnação.

– Sempre achei que a verdade ia prevalecer. Não causei danos ao erário.

A decisão acaba o obstáculo para o TSE validar os votos. Quem sobra no caso é Leur Lomanto (DEM).

adblock ativo