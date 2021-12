No São João da Covid todo mundo sofre, o forró pé de serra sofre mais

A ideia de proibir fogos e fogueiras no São João, nascida em Camaçari, adotada pelo Ministério Público, se alastrou pelos quatro cantos da Bahia com a velocidade da Covid. Carimba de vez o estigma do São João de 2020, o mais atípico de todos os tempos.

Zé de Zulmira, que durante muito tempo comandou a Associação de Forrozeiros da Bahia, entidade que congrega mais de 400 deles, conta que nesta época do ano era normal e natural que todos estivessem pelos quatro cantos da Bahia, no litoral e nos sertões, fazendo a alegria da mais popular das nossas festas. Mas...

– Eu tenho uma banda que contrato de março a 15 de julho. Tem gente que estamos ajudando até com cesta básica. Todo o pessoal do pé de serra, aquele que recebe o cachezinho menor, está passando por isso.

Sobrando — Diz Zé de Zulmira que no forró, como na vida, os maiores sempre engolem os menores, mas agora na pandemia está acontecendo algo que é pior, alguns programas como o do São João da Bahia, da Globo, discriminam.

– Só tem da Bahia Nelson Santana e Leo Santana. O resto é todo de fora. É muito perverso nessas circunstâncias.

Na Bahia, todos os 417 municípios de alguma forma comemoram, em 300 a festa é mais forte; em nove (entre eles Senhor do Bonfim, Cruz das Almas, Amargosa, Santo Antônio de Jesus), vendido para o país inteiro. Em 2020, forró só na tevê. Ou no celular.

Ilhéus, Marão e o corona

Médico, estilo bon-vivant, sempre sorrindo, parecendo estar eternamente de bem com a vida, Mário Alexandre, o Marão (PSD), prefeito de Ilhéus, ganhou popularidade e a eleição com o seu jeitão e, na administração, revelou-se um desastre.

Marão começou a semana de novo nas redes. Segunda à tarde postou vídeo admitindo que estava com Covid e pedindo para todo mundo ficar em casa. Detalhe: está sem máscara, mesmo infectado.

Assassinato em Acajutiba

Acajutiba, região de Alagoinhas, vive dias de muito ti-ti-ti. André Santos, 37 anos, assassinado a tiros sábado, era adversário do prefeito Alex Freitas (MDB) e, dia 4 último, gravou um vídeo dizendo que havia sido ameaçado pelo gestor e por funcionários de uma empresa a que prestava serviço.

O prefeito divulgou nota dizendo que quer ‘investigação irrestrita’. Ele diz que o acusado é ‘repleto de denúncias’ em Camaçari e Dias D’Ávila.

Quebra-pau em Pau da Lima

Dizem que controlar o corona em áreas populares é mais complicado porque pobre não fica em casa e pega transporte coletivo, como o ônibus e o metrô.

Pau da Lima de alguma forma atesta isso. Lá, só funcionam mercados, farmácias e afins, mas o povão está todo na rua, como sempre. E no fim de semana a PM teve um bom trabalho para desmanchar aglomerações regadas a cerveja. Moradores dizem que a guerra lá é mais complicada.

Turismo está de olho no 7 de Setembro, o dia D

Fausto Franco, secretário de Turismo da Bahia, diz que as medidas adotadas para o setor, um dos mais atingidos pela pandemia, como a retomada de voos em Porto Seguro e a reabertura do Vila Galé em Praia do Forte, ainda são muito embrionárias, não dá para aferir resultado:

– As pessoas não estão querendo viajar e às vezes nem podem. Imagine que até a fronteira com o Paraguai está fechada. Nossa aposta é no turismo doméstico. Quem viajar vai de carro e vai para perto, nada muito longe. Tudo ainda é muito embrionário.

Segundo Fausto, o 7 de Setembro, que este ano vai cair num dia de segunda-feira, vai servir como um bom ponto de aferição.

– O trade está vislumbrando isso.

