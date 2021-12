No PSD, partido bolsonarizado, Otto se diz na espera do que virá

O PSD de Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, apoiou Alckmin de saída no primeiro turno e pulou para Bolsonaro com malas e bagagens no segundo. Só dois estados ficaram com Fernando Haddad, a Bahia, sob o comando de Otto Alencar, e Sergipe.

E agora, como fica Otto, que tem também outro senador baiano, Ângelo Coronel?

– Bolsonaro não construiu a vitória dele com o meu voto, isso é claro. Vou observar o que é que vem e aprovar o que julgar correto. A redução do tamanho do Estado, por exemplo, sou a favor. Até parece que Bolsonaro me plagiou quando disse o que eu digo, menos Brasília, mais Brasil.

Pão com pão

Otto avalia que a chapa de Haddad foi ‘um sanduíche de pão, pão com pão’. O casamento do PT com o PCdoB, segundo ele, deixou a chapa muito vermelha, com Bolsonaro de extrema-direita, usando a bandeira do Brasil:

– Ficou muito polarizada a disputa, entre a extrema-direita e a esquerda. É muito difícil alguém soerguer o País assim. Muitos apoiadores de Bolsonaro não são de direita e muitos de Haddad, como eu e João Leão, não somos de esquerda. Na Bahia Rui Costa obteve, proporcionalmente, a maior vitória que um governador já conseguiu porque misturou o vermelho e o azul.

E Ângelo Coronel, como será com Bolsonaro?

– Espero que o Coronel tenha moral em cima do capitão, como dita a hierarquia.

DEM de ACM Neto está mais perto de Bolsonaro que nunca

Depois de um ano em que tudo deu errado, com uma derrota acachapante nas eleições, os aliados de ACM Neto vislumbram uma luz no fim do túnel com Jair Bolsonaro no poder.

O próprio Bolsonaro já confirmou Onix Lorenzoni na Casa Civil e fala-se que os deputados Pauderney Avelino, do Amazonas, e Mendonça Filho, de Pernambuco, podem ser ministros.

ACM Neto, que é presidente nacional do DEM, esteve ontem no Rio e conversou também com interlocutores de Bolsonaro sobre a Agenda Brasil, os projetos que o presidente quer aprovar, parte deles ainda nesta legislatura, para valer em 2019.

Neto costura também a recondução de Rodrigo Maia, do Rio, à presidência da Câmara. Os aliados dele na Bahia dizem que é um fio de esperança de botar um pé no poder, com o detalhe de que Rui Costa é adversário top de Bolsonaro.

Feira, o caso do hino plagiado

O vereador Roberto Tourinho (PV), de Feira de Santana, falou ontem de um caso que, se confirmado, será único. Diz ele que o Hino à Feira, hino oficial do município, composto em 1928 ou 1930 por Georgina Erismann, foi plagiado pelo município pernambucano de Flores. ‘É muito parecido’.

Feira tem 185 anos de fundada e Flores, 160. Ele quer que o Instituto Histórico e Geográfico de Feira vá para cima. E bote o hino em seu lugar.

No restaurante da Alba, choro: 52 demissões à vista

Os 52 garçons, cozinheiros e nutricionistas que trabalham nos restaurantes da Assembleia passaram o dia ontem literalmente chorando. Motivo: a partir de amanhã, com o início do turnão, que vai até fevereiro, eles estarão demitidos e, mesmo que a empresa, a mineira Elasa, reabra, não podem voltar porque terão que esperar seis meses, como manda a lei.

Dizem lá que a falta de dinheiro gerou a situação, mas Ângelo Coronel, o presidente da Casa, nega. Diz que o problema é outro.

– O contrato acaba em 31 de dezembro, eu tenho que abrir a licitação já em novembro para dar tempo. O contrato é prorrogável por cinco anos e já foi prorrogado. No mais, o meu sucessor receberá a Assembleia em dia.

adblock ativo