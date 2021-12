No jogo político, tem também a banda dos que vivem final infeliz

A figura do político é sempre evocada no imaginário popular como protagonista de estrepolias que em grande parte desaguam na corrupção. Um olhar bem acurado sobre os cenários que envolvem alguns atores desse jogo mostra alguns que andaram no reino e hoje estão na plebe.

Até nisso dizem que alguns roubaram e foram incompetentes, não souberam administrar, mas tem os que perdem dinheiro do bolso mesmo, e não são poucos. É disso que Givaldo da Silva Lopes, o Gika, foge como o diabo da cruz.

Indigência — Empresário em Serrinha, Gika se elegeu deputado estadual em 2014 pelo PT, como aliado do então prefeito Osni Cardoso.

Em 2018 trocaram as bolas. Gika desistiu da reeleição para apoiar Osni, com a garantia de que seria o candidato a prefeito este ano.

De repente, Gika agradeceu a Osni e bradou: ‘Tô fora!”. Por que isso?

— Com a política eu perdi um posto de gasolina, três carretas, duas lojas de pneus e 150 bois gordos. Todos continuam meus amigos, mas eu não quero mais.

Menos mau para ele. Otoniel Saraiva, ex-deputado com base em Alagoinhas, presidente da Associação dos Ex-Deputados da Bahia, é quem sabe na palma da mão sobre ex-parlamentares que estão literalmente de cuia na mão.

— É muito triste. Alguns chegam aqui pedindo ajuda e não têm nem o dinheiro da passagem de volta.

Na lambança de Barreiras

Em Barreiras, o prefeito Zito Barbosa, que é do DEM, tem o apoio fechado da deputada Jusmari Oliveira, do PSD de Otto Alencar, e esposa do prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Oziel Oliveira (PDT).

Pergunta a Jusmari: tudo em paz com você e Zito?

— Tudo tranquilo. É meu amigo, é uma parceria de mais de 30 anos. A questão é que ele foi para um lado e eu fui para o outro.

E o que Rui diz disso?

— Nada.

Lídice, a bola da vez no PSB

Após fracassar na aposta em Guilherme Bellintani, o PSB da deputada federal Lídice da Mata entrou num dilema: como encarar as urnas de 2020? O deputado federal Marcelo Nilo diz que não vê muitas alternativas:

— Lídice vai ter que ser candidata. Se não, a possibilidade de eleger vereadores é zero.

Hoje o PSB só tem como vereador Trindade, que se elegeu pelo PSL (nos tempos de Marcelo Nilo) e passou pelo Podemos.

Feira pronta contra corona

Feira de Santana, a cidade que teve o primeiro caso de coronavírus na Bahia, está toda organizada para encarar o desafio, segundo o prefeito Colbert Martins (MDB):

— Nós criamos um comitê, presidido pela infectologista Melissa Falcão, para coordenar as ações preventivas. Mas se for o caso de fazer o isolamento de alguém, estamos preparados também.

Colbert diz que pelas informações disponíveis da infectada, tudo sob controle.

Em Guanambi, Nilo tenta se vingar da derrota

Uma das grandes surpresas das urnas de 2016 foi a derrota do ex-governador Nilo Coelho em Guanambi, terra dele. O time de Nilo já havia contratado trios, de Jairo Magalhães (PSD), o vencedor sumiu, se escondeu.

Agora, prestes a completar 77 anos (dia 1º próximo), Nilo está em campo se dizendo candidatíssimo, ou como dizem lá, ‘com mais vontade do que idade’, em busca da vingança. Mas a deputada Ivana Bastos (PSD), adversária dele, se diz muito animada:

— Ganhamos e vamos ganhar de novo.

Ou será que vai acontecer o inverso, em 2016 não esperava ganhar e ganhou e agora que tem toda fé de que vai ganhar e...

— Não. Nós vamos ganhar e ponto.

