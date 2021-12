No jogo com pandemia, prefeito tem vantagem, vezes nem tanto

Pauta das rodinhas (virtuais) políticas: e quem perde ou ganha nas eleições com pandemia? Em princípio, os prefeitos, e na Bahia 345 dos 417 estão aptos para a reeleição, vislumbram um cenário beleza: na briga contra a Covid, gastam dinheiro a rodo com o beneplácito do estado de calamidade e de lambuja fazem também aí a campanha eleitoral.

Quem se dá bem nas estatísticas colhe dividendos, óbvio. Vários a esta altura já ganharam muitos pontos, mas nem todos resultam nisso. A pandemia é para todos e as oportunidades de gestão, idem, mas nem todos vão tão bem assim. Alguns sofrem o bombardeio de denúncias de corrupção no embalo da Covid, o rouba mas faz; outros, pela ineficiência administrativa, o nem rouba nem faz.

Idosos — Na videoconferência reservada entre os presidentes estaduais de associações de prefeitos, anteontem, e o presidente do TSE, Luís Barroso, nada do que se tratou lá foi dito, mas uma pergunta feita ao ministro escapou: hoje 1.040 prefeitos têm mais de 60 anos e até as eleições serão 1.313. Não estariam eles, como idosos (vale para todos), por integrarem o grupo de risco maior na pandemia, em desvantagem?

O que se tratou, não se sabe, mas o que se quer é que a lei eleitoral jogue duro com quem afrontar as regras do isolamento. Seria mais justo com os idosos, embora também empodere mais os prefeitos. No mais, o jogo é para quem tem bagagem pré-pandemia.

Alba articula novo normal

Recebendo fortes pressões de deputados pela volta das sessões presenciais, Nelson Leal (PP), presidente da Assembleia, disse ontem em reunião da mesa que contratou um infectologista para dar consultoria na construção de um novo normal na casa.

Mas esse novo normal leva em conta que alguns deputados e 70 funcionários já foram infectados. No velho normal, por lá passam de três mil a quatro mil pessoas por dia. Isso só com a vacina.

E o digital avança mais

Aliás, Nelson Leal também apresentou um projeto de resolução que redimensiona todo o processo eletrônico na Assembleia. A ideia é botar documentos eletrônicos com as respectivas assinaturas digitais para valer. Até hoje, tudo é na velha caneta.

Num dos artigos das disposições finais é dito: em situações excepcionais que justifiquem a conversão, documentos de papel podem ser convertidos em digitais. E por que não os históricos também?

Marão na roda-viva da Covid

Veja você o que acontece quando um gestor vai mal de credibilidade. Mário Alexandre, o Marão (PSD), que é médico, semana passada disse num vídeo estar com Covid.

O advogado Mesaque Soares entrou na Justiça para obrigá-lo a mostrar o teste. Ele diz que o prefeito fez ‘uma jogada de marketing’, um ‘estelionato eleitoral’. O prefeito não deu bola. Ontem apareceu noutro vídeo dizendo que recebeu ‘alta domiciliar’. E conclui: ‘Eu venci’.

Itiruçu, o primeiro crime eleitoral com álcool gel

Itiruçu, pequeno município da região de Jequié, com pouco mais de nove mil eleitores, entra para a história um tanto pela porta dos fundos, mas entrou: é de lá que vem o primeiro crime eleitoral diretamente ligado à pandemia: a prefeita Lorenna Di Gregório (PSD), o vice Júnior Petrúquio e o vereador Ezequiel Santana foram condenados pelo juiz Paulo Henrique Esperon a pagar multas de R$ 37,2 mil, o vice R$ 32 mil e o vereador R$ 42,5 mil, respectivamente.

Eles foram acusados pelo promotor Samor Pereira dos Santos de estar usando a pandemia para a promoção pessoal, ainda em março, distribuindo álcool gel, máscaras e luvas na feira. Eles alegaram que fizeram com o próprio dinheiro. Não colou. E saiu barato.

