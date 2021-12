No dia da ascensão de Leal, Brumadinho pautou o bastidor

A eleição do deputado Nelson Leal (PP) para a presidência da Assembleia ontem, fruto de um acordo amplo, foi tranquilíssima: 62 a 1. O único contra foi Hilton Coelho (Psol), que votou em si próprio.

A expectativa vinha do tititi: Marquinhos Viana (PSB), inimigo pessoal de Nelson Leal, iria votar a favor ou não? Ontem, indagado sobre o caso, Marquinhos disse sorridente:

— O voto é secreto!...

Nem tanto. Pelo placar, ele votou no inimigo.

Moxotó — Mas a tranquilidade entre os personagens do ato tinha um tempero amargo, presente nas rodas de conversas da sala do cafezinho e adjacências: a tragédia de Brumadinho, mais uma vergonha nacional.

O deputado Paulo Rangel (PT), que tem bases em Paulo Afonso e é funcionário da Chesf aposentado, diz que as grandes barragens federais, todas para a geração de energia, estão sob controle:

— Só deu um probleminha em Moxotó, que a fiscalização da Chesf viu e corrigiu. No caso das barragens de rejeitos, o grande problema é deixar que as próprias empresas fiscalizem. É um absurdo que deu no que deu em Mariana e agora em Brumadinho...

Eduardo Salles (PP), que é ligado ao agronegócio, diz que, das 153 barragens baianas, a questão está nas 14 de rejeitos, que são regidas por leis federais.

— Esse é o xis da questão.

Aliás, no próprio discurso de posse, Nelson Leal diz que vai fazer pressão no caso.

A última da era Coronel

Se dizia ontem na Assembleia que Angelo Coronel (PSD) se despediu da presidência carimbando uma picuinha. A Elasa, empresa que explorava o restaurante, ganhou uma liminar sob o argumento de que o contrato iria até abril, o que implicava em barrar a licitação já em andamento.

A liminar saiu a dois dias do fim do mandato. Ao invés de deixar o problema para Nelson Leal, ele recorreu e tocou a licitação.

Talita, a amiga de Bolsonaro

A deputada Talita Oliveira logrou ontem o protagonismo de um fato raro: embora esteja no primeiro mandato, eleita com 26.096 votos, a penúltima colocada, ela já está na Mesa Diretora, ocupando a 3ª Secretaria, indicada pelo bloco da oposição:

Será porque ela é do PSL, o partido de Bolsonaro? Talita diz que não é só isso:

— Tem também o meu perfil, a capacidade de gestão.

Talita é gestora pública e empreendedora social.

Targino e a nova missão

Tipo pavio curto e sem tramelas na língua, o deputado Targino Machado (DEM) assumiu a liderança da oposição dizendo que, como líder de um bloco, a conversa é diferente, mas nem tanto. No discurso de posse ele soltou:

— Muitos me acham polêmico. Outros têm certeza.

Mas em conversa pessoal, fez a ressalva:

— Como líder é outro papo, mas sem perder a essência. Claro que terei cautelas, mas sou o mesmo.

Os primeiros movimentos do novo presidente da Alba

Nelson Leal vai começar a 19ª Legislatura na Assembleia da Bahia segunda. Pela manhã, já às 8h, terá a primeira audiência. A tarde, 15h, presidirá a primeira sessão, com Rui Costa presente, que vai lá ler a tradicional mensagem do início de ano político.

Leal diz que primeiro vai se situar sobre a Casa, tipo situação financeira. Mas diz que tem duas estratégias básicas:

1 - Vai fortalecer as Comissões, com dois colégios de líderes, o dos partidos e o dos presidentes de todas as Comissões.

2 - Tocar a Assembleia Itinerante, mas com nova cara. Em vez de fazer sessões ordinárias, vai priorizar os debates sobre temas regionais:

— A ideia é aproximar a Alba da sociedade.

adblock ativo