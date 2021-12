No Conselho de Ética da Câmara Lúcio tem vantagens e desvantagens

Uma semana depois que o Conselho de Ética da Câmara instaurou o processo contra o deputado baiano Lúcio Vieira Lima (PMDB) por falta de decoro, colegas dele avaliam que o resultado do caso é imprevisível. Sequer se tem certeza se acabará ainda este ano.

Por ser um ano eleitoral, 2018 traz vantagens e desvantagens para Lúcio.

As vantagens: simultaneamente correm no Conselho de Ética três outros processos, também deflagrados no mesmo dia, o de Paulo Maluf (PP-SP), que está preso, condenado a sete anos e nove meses por lavagem de dinheiro; Celso Jacob (PMDB-RJ), também condenado a sete anos por falsificação de documentos quando era prefeito de Três Rios, no Rio; e João Rodrigues (PSD-SC), condenado a cinco anos e três meses por dispensa irregular de licitação quando era prefeito de Pinhalzinho (SC).

Cada processo deveria demorar 90 dias, mas, por ser ano eleitoral, não há quem garanta o quórum, o que pode postergar a definição por meses.

O calo - Embora Lúcio não esteja, como os outros três, condenado a nada, pesa contra ele, além de participação nas malas dos R$ 51 milhões, o fato de tomar dinheiro de Marinalva de Jesus, a empregada doméstica, e Job Brandão, outro auxiliar.

Seja como for, ele tem complicações lá e cá também. Os colegas dele de partido só aguardam ACM Neto se definir para ver como ficam.

ICMS baiano cresce na folia

Em fevereiro, o mês do Carnaval, a arrecadação do ICMS baiano cresceu 14,52%, um pulo surpreendente, em números absolutos, de R$ 1,54 bilhão para R$ 1,76 bilhão, R$ 22 milhões a mais.

Na ‘rádio-corredor’ da Secretaria da Fazenda se diz que o crescimento é fruto da reaproximação da administração com os auditores fiscais, que andou estremecida na época em que Carlos Martins era o secretário.

Neto: “É razão e o coração”

No encontro com vereadores aliados que foram pressioná-lo a disputar o governo, ACM Neto disse que tomará uma decisão dia 16, embora não vá necessariamente divulgá-la, até porque, se for candidato, terá que preparar a renúncia.

Neto disse que tem o sonho de ser governador, e isso está em seu coração, mas que a razão terá mais peso que a emoção. Alega que não quer pôr em risco o seu legado em Salvador.

Juazeiro, onde os ventos estão soprando a favor

Paulo Bonfim (PCdoB), prefeito de Juazeiro, diz que o município por ele governado, ao contrário da grande maioria, cada vez mais diminui a sua dependência externa. A arrecadação com o IPTU subiu 13%, a taxa de coleta de lixo, embutida na conta da água, tem um nível de 75% de adimplentes, o que lhe permite estabilizar uma receita anual (total) da ordem de R$ 600 milhões.

– O povo vê o que estamos fazendo, acredita. Nós temos 93% de cobertura na atenção básica de saúde, temos uma maternidade que faz cinco mil partos por ano, estamos entregando uma obra por semana, com 65 já entregues e outras 100 em andamento, e nosso Ideb (4,9) é dos melhores do país. Estamos indo bem, sim.

Nilo e Alex abrem a janela

Marcelo Nilo, hoje no PSC, e Alex Lima, no Podemos, são os dois primeiros deputados estaduais baianos a mudar de partido no embalo da janela que se abre de amanhã até 7 de abril para quem quer tomar um novo rumo e seguir sem restrições legais.

Marcelo Nilo vai para o PSB da senadora Lídice da Mata. Assina a ficha segunda (10h) na Assembleia. Alex também andou conversando com o PSB, mas está com um pé no PDT.

Registros

Linha derrubada 1

Uma linha de transmissão da Chesf, a 14 quilômetros de Rodelas, no norte do estado, foi derrubada e incendiada na madrugada de sexta. O prejuízo é estimado em mais de R$ 1 milhão.

Linha derrubada 2

A delegada regional de Paulo Afonso, Mirela Santana, investiga o fato. Até agora ainda não há suspeitos.

A hora das poetisas

O Movimento Exploesia, coletivo de mulheres que praticam a arte autoral, vai marcar a passagem do Dia da Mulher nesta quinta (18h) lançando a sua primeira Antologia Poética. Será no restaurante Na Praça.

Fabíola em Salvador

Cearense radicada em São Paulo, Fabíola Melo, uma das mais influentes youtubers do segmento gospel do Brasil, estará no Teatro Jorge Amado sábado (16h30) e domingo (19h) com a apresentação Falando Sério.

Prado Moto Rock

Motociclistas de todo o país começaram a chegar a Prado, no extremo sul baiano, para a 11ª edição do Prado Moto Rock, de amanhã a sábado. Organizado pela Associação de Hotéis, Pousadas e Restaurantes, o evento emplacou.

