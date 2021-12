No caso de Lídice, Rui Costa agiu dentro da mera lógica da política

Pergunta do leitor João Brendo Oliveira, de Alagoinhas: Rui Costa agiu certo ao rifar Lídice da Mata e botar Ângelo Coronel na chapa?

A melhor resposta talvez seja uma outra pergunta de um aliado de Rui, também amigo da senadora: por que Rui desmancharia uma aliança consolidada com Otto Alencar e João Leão (ambos de fora do campo tradicional da esquerda baiana) para bancar uma candidata que em 2014 nem pelo menos votou nele?

Erro e acerto - Lídice, nos seus esperneios, diz que Rui cometeu ‘um erro histórico’ ao rifá-la, o que, por tabela, ressalta ela, também atinge a representação política das mulheres.

Que as mulheres perdem, é certo como sem dúvida. Mas, do ponto de vista da arquitetura dos interesses eleitorais dele, que busca a reeleição, muito pelo contrário. Rui, Otto e Leão de há muito se afinam bem e levaram a afinidade para a política, a ponto de terem combinado, também há tempos, que farão campanha juntos.

Em miúdos, isso quer dizer que farão campanha para um mesmo candidato à presidência, que ninguém sabe ainda quem é, mas poderia ser Lula ou quem ele indicar.

Ou seja, o bloco de esquerda-centro está unido e o governo bem avaliado. Em suma, caro João, Rui jogou o jogo clássico do em time que ganha não se mexe. Se decidisse bulir nisso, seria algo como um gol contra, de propósito, numa final de Copa do Mundo.

Kannário em novo rebuliço

O cantor Igor Kannário, que em 2016 elegeu-se vereador em Salvador e este ano vai tentar uma vaga de deputado federal, já se envolveu em polêmica com PMs e com os próprios colegas, entrou na ponta de nova polêmica.

Trocou tapas na porta da Câmara com um desafeto, Sidney Barbosa, o BX, com quem se desentendeu desde os tempos da banda Swing do P. Dizem nas redes sociais que Kannário pode estar de olho no eleitorado de Popó.

Presidente de sindicato some

Bom Jesus da Lapa está diante de um caso instigante: Eduardo Pereira dos Santos, de 64 anos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR), simplesmente sumiu desde a sexta-passada, oito dias amanhã, e ninguém, nem a polícia, dá qualquer notícia.

Eduardo foi visto pela última vez quinta da semana passada. A polícia avalia se ele tinha inimigos, mas nada concluiu até agora.

Um projeto dá em polêmica

Um projeto do deputado Euclides Fernandes (PDT) que obriga bancos a tampar a visão dos guichês, em nome da privacidade, deu furdunço anteontem na Assembleia.

O projeto estava na pauta ordinária e as votações ocorridas eram da pauta extraordinária. A oposição bradou que estava fora do acordo, mas valeu a aprovação em primeiro turno.

Discute-se dele a constitucionalidade e o ciúme que pode provocar.

Irará pula fora da RM de Feira. Diz que nela era pior

Numa sessão que passou das 22h de anteontem, a Assembleia aprovou, além da LDO em primeiro turno, 41 projetos no atacado, coisas tipo ‘utilidade pública’.

Um deles, do deputado Pablo Barroso (DEM), todavia, dá repercussão externa. Tira Irará da região metropolitana de Feira de Santana, criada por outra lei aprovada pela própria Assembleia em julho de 2011.

A questão: o prefeito de Irará, Juscelino Souza (DEM), aliado de Barroso, diz que, quando o município precisa fazer um convênio, tem que apresentar o projeto, com plantas, da RM de Feira, plantas que não existem. Assim, melhor cair fora. Para os que ficam, nada muda. Não estarão eles prejudicados também?

REGISTROS

Nova pesquisa

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga hoje pela manhã nova pesquisa do Ibope. Além da popularidade de Temer, vai dizer sobre intenções de voto para presidente. Em todas as pesquisas até agora realizadas, Temer está mal e o cenário federal é totalmente pulverizado.

Sem teto

Esperado ontem em Brumado para autorizar a instalação de um curso de medicina, o ministro da Educação, Rossieli da Silva, não compareceu. O aeroporto de Vitória da Conquista não tinha teto para o avião da FAB que o transportava pousar.

IFs em debate

A Assembleia realiza terça audiência pública para discutir a fusão do IF Bahia com o IF Baiano, em Valença. A audiência foi puxada pelos deputados estaduais do PT Gika Lopes, Joseildo Ramos e Rosemberg Pinto, mas Hildécio Meirelles (PSC) também está na causa, tentando abortar a ideia.

Santos juninos

A Casa dos Romeiros, na Colina do Bonfim, realiza até amanhã a exposição Santos Juninos na Colina Sagrada. A mostra reúne trabalhos de 13 artistas.

