Ninguém pede menos do que tem, pede mais, diz Rui Costa

Mesmo fora da chapa majoritária e da eleição da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o PSB da senadora e deputada federal eleita Lídice da Mata não será privilegiado nas mudanças do secretariado estadual.

– Para o PSB e todos os partidos, meu conceito é que em uma aliança todos têm que se sentir participantes do governo, têm que se sentir parte. Têm que se considerar sujeito do processo – disse o governador Rui Costa (PT) durante visita a obras de requalificação na região do Comércio.

De acordo com Rui, a medida faz parte de uma estratégia de cada partido, pois ninguém pede menos do que tem, sempre pede mais. O mandatário terá que harmonizar as partes.

– Se eu somar todas as secretarias, a quantidade de espaço que todo mundo pediu, daria para quatro ou cinco governos, mas como não vou criar mais secretarias todo mundo tem que ficar feliz com o que tem.

Definições – O governador já conversou com todos os partidos e revelou afunilar as conversas desde ontem para definir todos os nomes do secretariado e dos principais nomes postos em empresas.

No entanto, Rui esclareceu que isso não significa que os postulantes não possam ter filiação política:

– A indicação será minha, pessoal, da cota do governador, independentemente de filiação ou não – completou o petista.

Sem perder a piada

Sem mandato em 2019, o ilustre Lúcio Viera Lima, mesmo longe dos holofotes da política baiana e nacional, ainda chama a atenção pelo costumeiro bom humor. Desta vez, virou notícia graças a uma piada direcionada a amigos sobre flatulências, exercício e perda de peso.

– Olha aí, a solução para vocês é tomar um litro de Luftal por dia! – escreveu Lúcio, ontem à tarde, em uma rede social.

Eu ainda estou aqui

Oportuna a passagem do deputado federal Aleluia (DEM) pela Festa de Nosso Senhor Bom Jesus do Bonfim. Sem a reeleição, ainda parece preocupado com a própria imagem no cenário político baiano. Fez questão de lembrar que tem o nome ligado ao santuário onde ocorre a festa.

– Sou autor da emenda aplicada na restauração do altar, após justificarmos o valor histórico, cultural e arquitetônico.

Posse de armas

Nem todos da chamada Bancada da Bala foram chamados para discutir sobre a flexibilização da posse de armas no Brasil. O decreto deve ser publicado hoje por Bolsonaro.

Um deles, o deputado federal Delegado Waldir, do PSL, falou que não precisa, pois “ele tem o poder da caneta nas mãos”. Ele diz que o decreto não resolverá a criminalidade, trata-se de devolver um direito aos cidadãos: o de se defender.

Elmar Nascimento e as questões da base

Eleito para o segundo mandato na Câmara, o deputado Elmar Nascimento (DEM-BA) assume a liderança do Democratas nesta legislatura, em um ano que, segundo o baiano, será desafiador no campo político. E pode ser que fique em lugar de destaque na Casa, principalmente se o correligionário Rodrigo Maia se mantiver na Presidência.

– Para fazer parte da base parlamentar do governo depende de algumas questões. Em primeiro lugar, ter um convite formal para que isso aconteça. Em segundo lugar, reunir a executiva, o que deve acontecer só na segunda quinzena de fevereiro, quando todos parlamentares voltarem de férias –

afirmou recentemente Elmar.

