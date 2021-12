Nilo Coelho está com Neto, mas só no apoio

Sempre citado como provável integrante da chapa de ACM Neto (ou a por ele apoiada) para as eleições deste ano, o ex-governador Nilo Coelho, também ex-prefeito de Guanambi, diz que vai apoiar, mas está fora dos embates eleitorais:

– O que eu quero mesmo é me aposentar.

Todavia, ele está conectado com a política baiana e dá palpites sobre as estratégias de investimentos do Estado. Segunda, por exemplo, almoçou com o vice-governador João Leão, também secretário do Planejamento:

– Ele me mostrou o mapa econômico da Bahia citando que 85% do PIB está concentrado na região metropolitana de Salvador. Mas também mostrou projetos, como a ponte Salvador-Itaparica, que só fazem ampliar isso. A estratégia deveria ser outra.

Criticou, também, a distribuição de médicos pelo Estado. ‘A capital, com 2,8 milhões de habitantes, tem 12 mil, o interior, com 12 milhões, tem oito mil. Está certo?’.

Coronel aplaude decisão do TCM que flexibiliza gasto com pessoal

Ângelo Coronel (PSD), presidente da Assembleia, festeja a decisão do TCM que retira dos gastos de pessoal das prefeituras os custos das contratações de empresas terceirizadas e do pessoal dos programas federais.

– É uma bandeira do Eures Ribeiro, presidente da UPB, que nós encampamos. O limite de gasto com pessoal em 54% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal é responsável pela rejeição de 60% das contas. Os prefeitos pagavam por uma culpa que não tinham.

Na pressão desencadeada pela Assembleia, ameaçou-se até a extinção do TCM, que foi apoiada por Rui Costa. Coronel diz não ser justo que o governo federal crie seus programas repassando dinheiro aos municípios, como UPAs e PSFs, e depois o prefeito é quem paga a conta, sem falar nas quedas de receita.

Vitório dá WO na Assembleia

A passagem anteontem do secretário da Fazenda do Estado, Manoel Vitório, na Assembleia, na audiência do último quadrimestre do ano passado, deu o que falar ontem, com os governistas dizendo que ele ganhou por WO.

Vitório disse que o rombo no Estado, nos repasses federais obrigatórios e voluntários de 2016 e 2017, supera os R$ 2,5 bilhões.

A questão é que os deputados da oposição pouco questionaram e logo saíram alegando compromissos. O próprio Vitório admitiu que das suas idas lá essa foi a mais tranquila.

Drama de um muçulmano no Hospital Santa Izabel

Um marroquino que veio a Salvador participar do Fórum Social Mundial acabou tornando-se protagonista de um episódio inusitado no Hospital Santa Izabel. Ele estava com um aneurisma na aorta, problema grave, e poderia ter morrido no avião. Mas como é muçulmano, não pode, conforme sua crença religiosa, ser atendido por mulheres. E aí começou o drama: ele fala árabe, aqui ninguém entendia.

Segundo o provedor da Santa Casa da Bahia, Roberto Sá Menezes, a mulher do marroquino veio a Salvador às pressas e, como ela fala um pouco de espanhol, a situação ficou mais clara para os baianos.

Mas foi operado e reoperado e o estado dele ainda é tido pelos médicos como grave.

Bobô espera a ajuda tricolor

Campeão brasileiro pelo Bahia em 1988 como ídolo maior do time, Bobô (PCdoB), deputado estadual e candidato à reeleição, diz que ficaria muito satisfeito se ‘a nação tricolor’ se lembrasse dele nas urnas de outubro.

– Se a torcida do Bahia votasse comigo, eu estaria eleitoralmente tranquilo. Mas ainda estou na espera.

Bobô, que é de Senhor do Bonfim, diz que sempre é bem lembrado na terra natal. Só falta a parte tricolor.

REGISTROS

Nem pão, nem vela

Levada ontem, por um filho, de São Cristóvão ao Curuzu no meio da tarde, uma dona de casa chegou ao destino e encontrou breu total. Era o apagão. Resolveu ir à padaria tentar comprar pão, e lá outra decepção. Nem pão, nem as velas que ela pretendeu comprar.

Baixio de Irecê

A inauguração da quarta etapa do Projeto Baixio de Irecê, prevista para hoje, foi adiada para amanhã. Mas está confirmada a presença de Michel Temer, Rui Costa e do ministro Helder Barbalho (Integração).

Dia da Água 1

Produtores do oeste baiano vão se reunir hoje em São Desidério com os secretários do meio ambiente da área para apresentar projeto de recuperação e proteção das nascentes dos rios de Correntina, Cocos e Jaborandi.

Dia da Água 2

Um projeto-piloto já foi desenvolvido em São Desidério pela Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) e Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba). A (boa) ideia básica é contar com o apoio das comunidades rurais do entorno das nascentes.

