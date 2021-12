Neto vai desmontar prefeitura para ‘limpar’ a praça Municipal

O Palácio Thomé de Souza, inaugurado em 1986 na segunda gestão de Mário Kertész, onde desde então funciona a prefeitura de Salvador, está com os dias contados.

Até o fim de 2020, quando terminará o segundo mandato, ACM Neto vai desmontar o prédio e liberar a área para fazer um grande belvedere, espaço para a turistada contemplar a beleza da Baía de Todos-os-Santos no melhor ponto de observação.

Neto diz estar cumprindo decisão judicial já transitada em julgado, movida com base no argumento de que o prédio foi construído sem autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Novo paço — O novo paço municipal deve ficar em dois casarões atrás da sede atual, que pertencem à Santa Casa da Bahia.

– Tudo corre bem. As negociações com a Santa Casa estão bem adiantadas.

O projeto encaixa com as incursões de Neto para requalificar o Centro Histórico de Salvador. Ele está investindo R$ 300 milhões em um conjunto de obras que prevê a instalação de 80% dos órgãos municipais entre o Comércio e o Pelourinho, o que inclui intervenções na Av. Sete, praça Cairu, ladeira da Montanha, Pelô e Taboão.

Neto diz que a grande vocação de Salvador é turística. E que ainda há muito por fazer, mas já botou o pé na estrada.

– Marrakech (Marrocos) recebe por dia mais turistas que Salvador o ano inteiro.

Esperando a folia... passar

Evangélico da Assembleia de Deus, o deputado Samuel Júnior (PDT) diz estar ansioso esperando a folia... passar. A questão:

– Para nós, deputados estaduais, do ponto de vista das nomeações não interessa muito formação do primeiro escalão. Importa é do segundo para baixo.

Ou seja, é aí que eles entram com as indicações. Como só hoje Rui Costa anuncia o segundo escalão, a vez dos estaduais só após a folia.

Alex, um vice de golpe zero

Nelson Leal (PP), presidente da Assembleia, tirou uns dias de folga. Está em Lisboa, Portugal, onde vai passar os próximos 15 dias. Até lá, quem fala pela Casa é o 1º-vice, Alex Lima (PSB), que ontem presidiu a sessão.

Alex com a palavra:

– Nelson pode viajar tranquilo. Eu sou um vice mais para José Alencar (o vice de Lula) do que para Michel Temer (o de Dilma).

Em miúdos: com ele, a chance de golpe é zero.

Rui anuncia o 2º escalão

No Papo Correria de hoje, a conversa semanal que Rui Costa mantém pelas redes sociais, será anunciado o segundo escalão do governo.

Algumas mudanças são tidas como certas. Antônio Carlos Tramm deve deixar a Junta Comercial para assumir a Companhia Bahiana de Pesquisas Minerais (CBPM), onde está Alexandre Brust, que deve ir para uma diretoria na Secretaria da Agricultura. A Juceb deve ficar com Andrea Mendonça.

Navios da Marinha são a nova aposta do Enseada

O Consórcio Villegagnon, composto pela Naval Group, Mectron e a Enseada Indústria Naval, é um dos quatro grupos classificados para a última etapa de uma licitação da Marinha do Brasil que prevê a construção de quatro navios de guerra ao longo de sete anos.

Caso vença, o Villegagnon vai fazer o estaleiro Enseada do Paraguaçu voltar a operar. O projeto geraria dois mil empregos. O resultado da concorrência sai até o fim de março. Em função disso, no próximo dia 12, o projeto do consórcio será apresentado em evento do Senai-Cimatec, com a presença de fornecedores interessados.

Depois da Lava Jato, a Odebrecht, que controla o consórcio, está de dedos cruzados. E Maragojipe, onde fica o Enseada, também.

adblock ativo