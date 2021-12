Neto reclama de pesquisas, Otto diz que a oposição vai mal mesmo

A vida é mesmo cheia de ironias. Antigamente quem chiava de pesquisas do Ibope era Jaques Wagner e Rui Costa, agora é ACM Neto.

Surpreende porque a pesquisa foi encomendada pela TV, que é da família de Neto. E se assim o é, o contratante é insuspeito, então fica na suspeição da oposição o próprio Ibope, com o seu largo histórico de desacertos na Bahia, do qual Neto também se diz vítima, em 2012.

Hoje, os aliados de Rui dizem simplesmente que ‘o problema é deles’.

Conjuntura — Raimundo Sobreira, ex-deputado e diretor do DNPM na Bahia, diz também ter estranhado muito a pesquisa do Ibope:

— Não discuto que Rui esteja bem posicionado, mas com Zé Ronaldo está muito de menos. 7%? Não é isso.

Mas o senador Otto Alencar (PSD), padrinho de Angelo Coronel, um dos candidatos ao Senado na chapa de Rui, diz que queixas de pesquisas à parte, o fato é que as circunstâncias políticas são muito desfavoráveis a Zé Ronaldo por um conjunto de fatores.

— Primeiro, Ronaldo chegou atrasado na campanha, porque Neto desistiu em cima da hora, depois é pouco conhecido na maior parte da Bahia, enquanto Rui está bem alinhado com uma candidatura federal, ele está mal resolvido e por fim não é um político carismático.

O fato objetivo é que pesquisas em sequência são indicadores mais seguros e na Bahia não as teremos.

O olhar de Feira em 2018 tem o foco em Zé Ronaldo

Pergunta ao jornalista Jair Onofre, piloto do site Bahia na Política, de Feira de Santana: como a pesquisa do Ibope (com Ronaldo de 7%) bateu lá?

— Ninguém acreditou. Está muito baixo e não é bem isso o que se vê.

E Ronaldo, que ganhou todas para prefeito e perdeu todas para governador, como candidato ganha em Feira?

— As pesquisas internas a que temos tido acesso indicam que sim. Não lá com tanta folga assim, mas ganha.

Jair ressalva que nos meios políticos da cidade todo mundo sabe que para Ronaldo ganhar em Feira é ponto de honra. Lá, ele impera absoluto desde 2000, quando ganhou todas municipais. Nas estaduais é o inverso.

Gênesis causa novo rebu nas terras de Cabral (o português)

No momento em que tentam eleger a filha Larissa deputada estadual, o casal Robério e Cláudia Oliveira, ele prefeito de Eunápolis, ela de Porto Seguro, ambos do PSB, recebeu uma pancada que ecoou em todo o Extremo Sul: o Ministério Público Federal denunciou o casal, o vice de Cláudia, Beto Axé Moi e mais 12 pessoas entre servidores públicos e empresários envolvidos no desvio de R$ 16 milhões, via transporte escolar.

A denúncia vem da Operação Gênesis, deflagrada pela PF em agosto do ano passado, em parceria com o MPF e a CGU, nada tem a ver com a Operação Fraterno, que afastou o casal em novembro passado.

A Justiça determinou o afastamento de João Batista Pires Caires (fiscal do contrato), Cléber Silva Santos (controlador-geral do município) e Nilvan de Jesus Rusciolelli (técnico contábil), todos de Porto Seguro.

