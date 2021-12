Neto passa último dia de prefeito no subúrbio, depois foca interior

Já dizia Magalhães Pinto, político mineiro: política é como as nuvens, você olha agora está de um jeito, daqui a pouco muda tudo. Por aí, o céu de ACM Neto termina 2020 todo azul. E é nessa pegada que ele começa o seu novo normal, em 2021 .

Já esvaziou as prateleiras do Palácio Thomé de Souza levando pertences pessoais. Os móveis do gabinete, que ele comprou com dinheiro do próprio bolso, deixou. Amanhã, último dia como prefeito de Salvador, após oito anos, termina por onde começou, no subúrbio.

Em 2013, assim que assumiu o mandato, Neto foi a Nova Constituinte, no subúrbio, onde fez a primeira incursão de rua, em 1º de janeiro de 2013, e autorizou a primeira obra. Também é por lá que ele cumprirá uma agenda de rua, onde tem o que dizer.

Com Bruno – No subúrbio ferroviário, Neto trabalhou em trechos de orla e transformou a Cidade de Plástico, em Periperi, em comunidade Guerreira Zeferina.

Ao lado de Bruno Reis, o sucessor que ele apoiou, Neto inaugura um novo Centro de Educação Infantil (Cmei) em Plataforma, entrega uma praça em Periperi, inicia a reforma de moradias em Praia Grande, por meio do programa Morar Melhor, um dos prediletos dele.

Em janeiro, começa vida nova. Ou melhor, bota o pé na estrada rumo a 2022. Vai viajar pelo interior a fim de orientar prefeitos amigos. E terá como companheiro Paulo Souto, ex-governador. As nuvens do futuro, a conferir.

Agressões na despedida

Auditor fiscal do Estado licenciado, Sérgio Guanabara, que nos oito anos do governo de ACM Neto foi secretário de Desenvolvimento Urbano, registra um fato atípico no final: dois servidores se afastaram um pouco da PM e foram agredidos, um deles com fraturas, na operação em Itapuã, domingo.

– Fizemos mais de 330 mil ações. Foi a única vez que isso aconteceu.

Mas o balanço é positivo.

Furdunço na Terra Mater

Porto Seguro viveu ontem um dia no maior furdunço sobre o que pode e o que não pode no Réveillon. O juiz local, Rogério Barbosa de Sousa e Silva, revogou uma decisão de segundo grau que dava guarida à decisão de Rui Costa proibindo festas e impondo multa de até R$ 300 mil.

E, na sua decisão, permite festa para até 200 pessoas. A PGR recorreu, é claro. Até porque, com ou sem festa, Porto Seguro está apinhada de gente. Com festa, pior.

Em Conquista reza prevalece

Aliados próximos de Herzem Gusmão (MDB), prefeito reeleito de Vitória da Conquista, dizem que boa parcela da população vai dobrar o ano mais rezando do que festejando.

A reza será por Herzem, que está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, numa unidade semi-intensiva, mas sem previsão de alta. Ele, que tem 72 anos, testou positivo para a Covid e o quadro se agravou. Segundo o boletim, a situação é estável.

Prefeito nem governou e contas já estão rejeitadas

Jairo Batista (PP), prefeito eleito de Valença, ainda vai tomar posse amanhã, mas, só pelos números que viu durante a transição, já prevê transtornos por conta das contas de 2021:

– Só o quadro fixo de pessoal consome 52% da receita. O limite é de 45%. Isso quer dizer que eu nem peguei na caneta, mas já estou errado. Minhas contas serão rejeitadas.

Pois é. Não só ele, como outros. Dois anos atrás o TCM até flexibilizou, tirando dos gastos com pessoal funcionários de programas mantidas com verbas repassadas pelos governos estadual e federal, mas mesmo assim muitas distorções permanecem que o gestor da vez leva a culpa sem ter. É um caso para o Congresso Nacional resolver.

REGISTROS

Imprensa e Covid

Fábio Vilas-Boas, secretário da Saúde da Bahia, distribuiu meme de final de ano parabenizando a imprensa pelo papel desempenhado na pandemia. ‘E digo sem medo: ao lado das máscaras e do oxigênio, a imprensa salvou milhares de vidas’. Já Bolsonaro se refere aos jornalistas como urubuzada.

Inventário turístico

Orlando Peixoto Filho, o Orlandinho (PT), perdeu na tentativa de reeleger-se prefeito de Cruz das Almas, o que seria o quarto mandato, mas despede-se com decência. Lançou segunda o Inventário Turístico, que dá tintim por tintim os atrativos da cidade.

Efeito Covid

Assustador o resultado do estudo da OceanÁsia: mais de 1,5 bilhão de máscaras foram parar nos oceanos durante a pandemia, algo como 4.680 a 6.240 toneladas. Com o detalhe: as de plástico levam 450 anos para se decompor.

Correção

O suplente de vereador que vai assumir o mandato, junto com Palhinha (DEM), nas vagas de Kiki Bispo e Luiz Carlos, que vão ser secretários, é Alberto Braga (Republicanos) e não Albérico Fraga, como ontem publicamos.

