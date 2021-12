Neto defende a democracia e Bolsonaro faz gracinha. Pode?

É óbvio que ACM Neto participando de um debate com quatro outros presidentes nacionais de partidos (ele é o do DEM) num evento patrocinado pela Universidade de Harvard, uma respeitada instituição, ganha um lugar de fala privilegiado, mas quem conhece sua trajetória sabe que nada há de novo no discurso.

Neto disse que ‘democracia é um valor inegociável’ e para defendê-la se uniria sem problemas a partidos de esquerda, como o PSOL e também o PT. Adivinhe quem se incomodou com isso? Carlos Bolsonaro, o filho do presidente que é vereador no Rio.

Ele reagiu fazendo um print da notícia e publicando nas redes: ‘É memo?’.

Questão de tempo — Ora, o Carlos, por ser filho do presidente, também tem um lugar de fala destacado. E se Neto não surpreende ao defender a democracia, ele, pelo contrário, causa espanto pelo despudor em tomar as dores, em assumir que é o inimigo da democracia.

Neto respondeu dizendo que não acompanha ‘esse rapaz’ e reafirmou o que havia dito. Esse pequeno episódio dá a dimensão do problema que o Brasil vive: as ameaças à democracia partem justamente da presidência e entorno.

É nesse embalo que ninguém acredita que a aproximação entre Bolsonaro e o Centrão é um casamento à la antiga, tipo até que a morte os separe. Se diz que quando o navio está afundando os ratos são os primeiros a pular fora. É só esperar a hora.

Apesar da tristeza, no São João da pandemia rolou até cordel

‘Alô, turista e visitante! Mucugê te ama, mas espera por você num outro momento’.

Aí está o início do aviso que a prefeitura soltou nas redes para explicar a não realização do São João.

Mucugê é uma pequena e bucólica cidade da Chapada Diamantina em que o São João e o forró, sob a batuta de Targino Gondim, é tudo. Hotéis e pousadas lotam, a população de dez mil habitantes dobra. Este ano, nada, tudo zerado, fora a tristeza.

Aliás, lá e em outras cidades nordestinas em que o São João é ‘a festa’, fizeram sucesso os versos do cordelista sergipano Everaldo Sena.

Nunca vi em minha vida

Um São João enclausurado

Sem rojão e sem fogueira

Nem xote, baião e xaxado

É uma tal Covid-19

Pra todo canto se move

Deixando todo mundo trancado

O nordestino é assim, tira sarro até do que não presta.

O óleo pinga e dá novo susto

A notícia da presença de óleo em praias de Salvador, como Piatã e Jaguaribe, e também em Pernambuco, acendeu o sinal entre os prefeitos baianos do litoral, como Fernando Brito (PSD), de Cairu.

Ele diz que na crise, entre outubro e novembro do ano passado, os municípios arcaram sozinhos com os prejuízos. E agora, se o mar não está para praia, por conta da pandemia, está para peixe.

– Muitos se viram na pesca. Óleo agora seria terror.

No marco do saneamento só Wagner ficou contra

No placar das últimas votações importantes do Senado, o adiamento das eleições e o marco do saneamento, deu o seguinte: no primeiro, Jaques Wagner (PT), Otto Alencar (PSD) e Ângelo Coronel (PSD) votaram a favor, mas no segundo houve divergências, Wagner contra e os dois a favor.

Wagner acha que os mais pobres serão prejudicados, porque a nova lei escancara as portas de água, esgoto e tratamento de lixo para a iniciativa privada e empresários não

se interessariam por lugares pobres.

O deputado Afonso Florence (PT) vai na mesma linha, indicativo de que a posição é corrente no partido, ao qual o Sindae, o sindicato dos servidores da Embasa, é ligado.

No conjunto, o marco é tido como avanço.

