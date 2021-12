Neto com Bolsonaro dá a lógica. Cruzar os braços seria bem pior

ACM Neto teria dois caminhos no segundo turno presidencial, cruzar os braços ou bolsonarizar. Que teria a ganhar depois que Zé Ronaldo, o candidato por ele apoiado, ter sofrido uma derrota de 75,50% a 22,26%, nada menos que 3,5 milhões de votos de vantagem?

Nada. Simplesmente não há condições de escolher e sim engolir o que se tem. E essa foi a opção adotada, até por pressão de aliados, que preferiam o apoio a Bolsonaro bem antes, até como forma de reduzir o tamanho do estrago eleitoral, já que o tucano Geraldo Alckmin emperrou em baixa e lá ficou.

Desvantagem — A vitória de Rui Costa puxou o petista Fernando Haddad para um triunfo também retumbante, 60,28% contra 23,41%, de Bolsonaro, algo em torno de 2,7 milhões a mais.

Do ponto de vista de Bolsonaro, óbvio que a oposição não pretende superar isso, mas minimizar a pancada e tornar-se a referência presidencial na Bahia em caso de vitória, já que, na outra banda, estão Rui e o PT.

Segundo o cientista político Paulo Fábio, Bolsonaro tende a levar uma vantagem adicional. No Nordeste, onde Haddad obteve as suas únicas vitórias no País, o que garantiu vaga no segundo turno, o fato de os governadores que apoiam o petista terem vencido no primeiro turno ajuda Bolsonaro à medida em que não haverá palanque estadual. Para ACM Neto e cia, a esta altura tudo é lucro.

Na Alba, olho nas demissões

Alguns experts no movimento da Assembleia dizem que agora começa a temporada de demissões, principalmente nos gabinetes dos que voaram para Brasília (ou tentaram sem sucesso) e dos derrotados, estes últimos, alvo de olhares fixos no Diário Oficial.

Demitir não é o caso, o problema é demitir e contratar, o que geraria a suspeita de que entraram laranjas para render dinheiro (campanhas deixam dívidas).

Rompimento em Alagoinhas

O grupo de ACM Neto, que já saiu mal das eleições, sofreu mais uma baixa. O deputado federal Paulo Azi (DEM) anunciou o rompimento com o prefeito Joaquim Neto (DEM), de Alagoinhas, por não aceitar o rebaixamento de Jaldice Nunes de subsecretária para diretora. Fala Joaquim:

– Eu entendo que a prefeitura não é uma casa de mãe Joana. O prefeito sou eu.

Azi tinha cinco secretários. Todos se demitiram.

Deficientes, até votar é difícil

Deficientes físicos que foram domingo passado votar no Colégio Integral, na Pituba, passaram maus bocados. Alguns desistiram, outros tiveram que subir escadas, penosamente.

O Integral tem elevador, mas não disponibilizou. E o acesso aos andares superiores não tem rampas, o que deixou mais intrigados os cadeirantes que lá estiveram.

Eles acham que para um colégio não ter rampa é um mau exemplo.

Olívia Santana, a primeira negra deputada na Bahia | Foto: Elói Corrêa | GOVBA

Olívia, a primeira negra deputada. E Zezé não era?

Olívia Santana, ex-vereadora em Salvador, vem sendo festejada como a primeira mulher negra a eleger-se deputada estadual. Na Assembleia, jornalistas criam a controvérsia: dizem que Maria José Rocha, a Zezé, da APLB, também do PCdoB, como Olívia, foi deputada dois mandatos (de 1991 a 1998) e era negra. Olívia seria, por essa tese, a primeira negra ativista. Quem conhece as duas sabe que Zezé era morena. Como diria Vovô do Ilê, ‘está faltando tinta’.

Seja como for, como é que na Bahia, o estado que tem a maior população negra, há tanta escassez de negras deputadas? É de espantar. Porque novidade mesmo deveria ser como o PSOL em São Paulo, que elegeu Érica Malunguinho a primeira transgênera deputada.

