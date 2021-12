Nas perdas e danos da Lava Jato, os Gradim também dançaram

Lembra aquela história da bilionária briga entre a Odebrecht e Victor Gradim?

Rememorando: a Kieppe Patrimonial (leia-se Odebrecht) queria comprar os 20,6% de ações que Bernardo (pai) e Victor Gradim (leia-se Graal Participações) detém no grupo. Chegou a oferecer US$ 1,5 bilhão, ou cerca de R$ 6 bilhões, a preço de hoje.

Os Gradim não queriam vender, o assunto foi para a justiça, com eles questionando valor e forma de pagamento, também o direito da Odebrecht querer comprar.

Resultado: veio a Lava Jato com a Odebrecht no olho do furacão e o negócio, pelo menos nos valores colocados, voou pelos ares.

Os Gradim até querem vender agora, mas como a Odebrecht luta para sacudir a poeira, inclusive tomando empréstimos (R$ 2,7 bilhões) em banco para pagar acordo de leniência iria justificar? A história não acabou, é obvio. Mas no capítulo presente, também está afogada na Lava Jato.

Prejuízo baiano - Aliás, diz-se no mercado, que a Lava Jato foi extremamente danosa para os baianos. Dos 740 mil empregos que as construtoras suprimiram, quase 100 mil são da Odebrecht. A OAS, em recuperação judicial, despencou de 120 mil para 35 mil. E de quebra, Ricardo Pessoa, da UTC, outra enroscada, também é baiano.

Se comparadas as perdas com os envolvidos baianos presos, constata-se que é muito desemprego para pouca faxina ética. Se é que...

Cientistas no pé do caboclo

Pesquisadores e professores baianos ligados à ciência e à tecnologia estão se articulando para marcar presença no desfile do Dois de Julho deste ano. Vão chorar no pé do caboclo pela falta de dinheiro no setor.

A articulação está sendo feita pela Academia de Ciências da Bahia, fundada pelo ex-governador Roberto Santos e que tem hoje como presidente o pesquisador Jailson Andrade. O desejo é reunir 500 cientistas.

Nobel da Paz com Divaldo

O indiano Kailash Purryag, ativista dos direitos das crianças que em 2014 dividiu o Prêmio Nobel da Paz com a paquistanesa Malala (pela defesa dos direitos das mulheres), vai estar na Mansão do Caminho, dirigida pelo médium Divaldo Franco, na próxima sexta-feira.

Ele vem acompanhado do ministro corregedor do TST, Lélio Bentes Correa, que também é perito da OIT. Kailash gostou do trabalho da Mansão. E quer ver de perto.

A ponte que vem da China

João Leão vem da China com a notícia de um avanço na ideia de construir a ponte Salvador-Itaparica.

A empresa China Railway 20 Bureau Grupo Co (CR20), disse que já conhece o projeto e vai participar da licitação.

Os chineses já deram sinais de que qualquer proposta mais a fundo, tipo bater o martelo, só depois das eleições. Leão se encarregou de dizer para eles que a situação é bem favorável a Rui.

Guerra por emprego no Convento de Santo Antonio

O secular Convento de Santo Antonio, em São Francisco do Conde, cenário de um casamento na novela Velho Chico, volta ser palco de algo inusitado, a ponto do Frei Rogério Rodrigues ameaçar chamar os quatro outros frades para ir embora, após 350 anos de ocupação dos frades.

Frei Rogério liderou o Movimento Salve o Convento, que conseguiu, mês passado, uma emenda do deputado Cacá Leão (PP) de R$ 544 mil, sob as bençãos do Iphan, para recuperar o telhado. Resultado: uma legião de desempregados bateram à porta do convento procurando emprego numa obra em que só cabem 15 pessoas.

São Francisco, a terra da Refinaria de Mataripe, onde a prefeitura é a grande empregadora, paga caro com a política da Petrobras.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Lé com cré

Essa quem conta é o leitor Walter Barreto de Alencar. Lauro Farani Pedreira de Freitas, o homem que empresta nome a Lauro de Freitas, o município mais colado a Salvador, foi por longos anos diretor da Viação Férrea Federal Leste Brasileiro.

Conhecido como Lauro Farani, era acusado de ser nobre e fazer administração tirânica. Waldemar trabalhou lá um tempo e realmente o regime era nazista. O único elevador do prédio permanecia fechado no horário previsto para sua chegada e saída porque ele não o compartilhava.

Em 1950, disputou o governo da Bahia pelo PSD, com o nome de Lauro de Freitas. O opositor era Juracy Magalhães, pela UDN. Em campanha, a militância juracisista produziu a quadra:

Baiano, não se iluda.

Eleitor, não se engane.

O Sr. Lauro de Freitas

É o mesmo Lauro Farani

Em tempo: Lauro Farani de Freitas morreu a 22 dias da eleição num acidente de avião em Bom Jesus da Lapa. O substituto dele, Régis Pacheco, venceu

