Nas encostas, Rui e Neto dão o melhor dos presentes a Salvador

Terra corre e mata gente nas ribanceiras de Salvador desde que Thomé de Souza aqui chegou. Aliás, quando a cidade estava sendo construída, ali nas cercanias da Praça Municipal, o barro rolou. Em 1609 a capital baiana era uma cidadezinha de 15 mil habitantes, veio a primeira das grandes tragédias, 15 mortos.

No início da década de 1980 o problema se agravou. Uma grande migração do interior para os grandes centros urbanos explodiu a população. E o problema.

Hoje, 470 anos depois da chegada de Thomé, Salvador tem mais de 600 áreas de risco e a cada dia aparecem outras. Rui Costa identificou, via PDDU, 104 de risco ou alto risco. Já fez 50, tem mais uma dezena em andamento. Neto já botou 152 geomantas e montou um centro de monitoramento na Codesal que inclui 38 pluviômetros e oito sistemas de alerta de perigo.

Santa briga - É aí que está. As encostas já protagonizaram tragédias memoráveis pelas cenas escabrosas. A comoção é geral, mas, ao longo da história, só trabalhos pontuais, como nas gestões de Fernando José e Antônio Imbassahy.

Rui e Neto começaram brigando para ver quem faz mais e inauguraram um tempo novo. Investir em encosta virou política pública continuada. Daí que muita gente está viva graças a isso, com a vantagem de que nem os beneficiários sabem e nem eles sabem quem são os tais. Que eles briguem mais. Salvador agradece.

Odebrecht perde licitação da Marinha. Santa Catarina levou

E já que é dia de aniversário, eis aí um presente ruim para a Bahia. Maragojipe, Salinas da Margarida e boa parte dos empresários da indústria baiana dormiram ontem em clima funesto. O Consórcio Villegagnon, liderado pela Odebrecht, perdeu a concorrência da Marinha para a construção de quatro corvetas Tamandaré, a esperança de recolocar no mapa produtivo o Estaleiro Enseada do Paraguaçu, hoje penando.

O resultado da licitação, anunciado ontem pela Marinha, apontou o Consórcio Águas Azuis, formado pela ThyssenKrupp Marine Systems e Embraer Defesa & Segurança, cujo estaleiro fica em Santa Catarina, como a vencedora do certame.

Se a Odebrecht vencesse, a expectativa era a de reativar 25% do estaleiro Enseada do Paraguaçu, bem abaixo do que era, mas muito melhor do que hoje. Dizem em Maragojipe que a derrota foi ‘presente do Bozo’.

Uma nova lei para invasões

ACM Neto enviará para a Câmara nos próximos dias projeto que estabelece regras para a regularização fundiária de assentamentos irregulares em núcleos urbanos informais de Salvador, as invasões.

Uma das mudanças é que, sendo aprovada, a lei vai permitir a outorga do título de propriedade também a imóveis comerciais. Desde 2013, a prefeitura já concedeu 33 mil títulos de posse de terra só para moradias. O número vai crescer, é claro.

Vera Cruz e Itaparica e Salinas, a briga pelo mar

Nas disputas territoriais que pautam os embates da Comissão de Divisão Territorial da Assembleia, a coisa esquenta quando as áreas em litígio são habitadas, porque gente é dinheiro, já que grande parte dos repasses é mensurada por critérios populacionais, mas Vera Cruz e Itaparica, os dois municípios da Ilha de Itaparica, e Salinas, o primeiro vizinho continental, protagonizaram uma peleja diferente.

Disputaram a quem cabia a maior fatia da parte do mar que fica na contracosta da ilha. Sabe por quê? No fundo do mar passam gasodutos e tubos de conexões e fibras óticas, o que significa royalties, ou dinheiro. Os três chegaram a um acordo, fica tudo como está. Mas já foi o tempo em que o mar era só para peixe.

REGISTROS

Expulso de campo

O prefeito de Alagoinhas, Joaquim Neto (DEM), que também é o médico do Atlético, foi expulso de campo anteontem no jogo contra o Bahia e deu o que falar nas redes. Dizem que ele deve tomar cuidado é com o jogo de 2020.

Terror na Uesc

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), na rodovia Ilhéus-Itabuna, viveu momentos de pânico ontem com a notícia de que professores e alunos estariam sofrendo um ataque. Triste. Depois de Suzano, o terror se incorporou ao cotidiano estudantil no Brasil.

Turismo religioso

Carlos Brasileiro (PT), prefeito de Senhor do Bonfim, apresentou ao secretário do Turismo, Fausto Franco, um projeto para incrementar o turismo religioso lá. A ideia é construir um mirante na Serra da Maravilha e instalar um Cristo nas imediações.

Seca e emergência

Apesar da chuvarada do fim de semana passado ter atingido todo o sertão, Rui Costa baixou terça decreto que coloca 147 municípios em emergência pela seca. Os prefeitos dizem que até o milho milhar e a cebola cebolar, há muito a reparar.

