Na UFRB, MEC preferiu alguém do PT do que respeitar a cartilha

Em 7 de fevereiro último a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) fez uma consulta, pelo voto direto, à comunidade universitária para a escolha do novo reitor: a professora Georgina Gonçalves teve 257.320, ou 79%, contra 68.180, ou 21% do segundo colocado, o professor José Fernandes de Melo.

Daí brotou o consenso no ciclo universitário: Georgina será a próxima reitora. Em 27 de fevereiro o Conselho Universitário reuniu-se e, em votação restrita, definiu a lista tríplice: Georgina (17 votos), Tatiana Velloso (5 votos) e Fábio Josué dos Santos (3 votos).

Mal menor — O mandato do reitor Sílvio Soglia expirou em julho. Georgina, que era a vice, assumiu esperando o MEC tomar a decisão sobre ela em definitivo. Quarta, o mandato dela expirou, e ontem, para a surpresa da comunidade acadêmica da UFRB, o MEC anunciou o nome: Fábio Josué Santos, o terceiro da lista.

Óbvio que a intenção foi afrontar a regra, ou chutar o pau da barraca, como se diz no populacho, até porque a votação no conselho era, como manda a tradição, meramente para cumprir o ritual legal. Até então, respeitou-se a votação geral. E ademais, Fábio Josué é do PT, já foi vereador em Amargosa pelo partido e é filiado, não tinha preferência especial.

No frigir dos ovos, a comunidade acadêmica diz que dos males o menor. A outra alternativa seria a intervenção.

Buracos das vias periféricas da BR-324 no olho da polêmica

Sérgio Guanabara, secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, diz estar estudando meios de pressionar a ViaBahia, a concessionária da BR-324, inclusive cassando o TVL, o que na prática retiraria o alvará da empresa em Salvador.

O pomo da questão é a buraqueira nas vias periféricas da pista principal no trecho entre Salvador

e Simões Filho. Guanabara entende que o Dnit e a ANTT estão sendo negligentes,

ao deixar de pressionar a empresa.

Carlos Bonini Filho, gerente de comunicação da ViaBahia, diz que a Embasa com a nova adutora muito complicou a situação, e a chuvarada dos últimos dias agravou, mas ressalva que as providências estão no gatilho:

– Estamos nos entendendo com a Embasa e já temos até uma empresa contratada para resolver o problema.

Tomara que sim. A situação lá é de fato dramática.

Enfim, um projeto novo

Ao anunciar a intenção do governo federal de interligar a Ferrovia Norte-Sul, que vai de Porto Nacional (TO), com Estrela D’Oeste (SP), com a Fiol, de Tocantins a Ilhéus (passando por Barreiras e Caetité), o ministro Tarcísio Freitas (Infraestrutura) enfim deu as caras do governo Bolsonaro. É a primeira obra que ele anuncia.

Tudo bem, mas a deputada Ivana Bastos (PSD) diz que a expectativa é resolver a Fiol, cuja privatização está prevista para setembro.

Anatel tira do ar a rádio Novo Amor, de Eunápolis

A Anatel cumpriu ontem a decisão tomada em 7 de junho pela 5ª Turma da Justiça Federal em Brasília, mandando tirar do ar a rádio Novo Amor, ou FM 98.5, de Eunápolis, ligada ao ex-prefeito e ex-deputado Paulo Dapé.

A emissora foi denunciada pelo Ministério Público Federal (MPF) num caso de duplo viés, um técnico e outro político.

O técnico: a autorização para ela funcionar era como rádio educativa, liberada para Teixeira de Freitas; ela se transferiu, sem autorização, para Eunápolis, operando como se fosse uma emissora comercial.

O político: acumula multas que ultrapassam R$ 10 milhões, acusada de crimes eleitorais. Se a moda pegar, muita gente na Bahia vai calar.

