Na tromba d'água sobre Salvador, o trabalho nas encostas salvou vidas

Nas medições dos meteorologistas, uma chuva de 1,1 a 5 milímetros é considerada fraca. De 5,1 a 25, moderada; de 25,1 a 50 é forte; e mais de 50 muito forte. No acumulado de 24 horas Salvador ontem bateu os 250 milímetros. É muita água, um quase dilúvio. É óbvio que um cenário desses cheira a tragédia.

Até pouco tempo quando aconteciam chuvaradas nem tão intensas, mas próximas, as redações dos jornais já presumiam um dia de manchetes trágicas. Os repórteres, como nós, viam cenas escabrosas, como em 1º de junho de 1996, no Arraial do Retiro: 32 mortos, dia tristemente inesquecível.

O horror – Na enorme coleção de tragédias tais que Salvador tem, a maioria das vítimas morre soterrada. No Arraial do Retiro um fato macabro destoou: uma senhora um tanto gordinha, dona de um bar, simplesmente estourou. Sangue e vísceras por todos os lados, um horror.

Talvez por isso nós, testemunhas de episódios como esses, que perseguem nossa memória pela vida inteira, tenhamos uma visão mais próxima da enorme importância que a disputa entre Rui Costa e ACM Neto na proteção de encostas tem para Salvador.

Ontem se viram ruas alagadas, trânsito travado, casas alagadas, gente caminhando por águas podres num país que não dá importância para o saneamento, cenas tristes, mas com um alento: ninguém morreu. Claro que ainda há muito a fazer. Que Rui e Neto sigam com a bendita briga. O mais sublime dos interesses públicos agradece.

Oposição sem lancha na CCJ

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou ontem as contas de Rui Costa de 2016, 2017 e 2018, numa só penada. Detalhe: havia seis deputados governistas presentes, o que forma o quórum, nenhum da oposição. Deu em gozação entre os governistas.

Vítor Bonfim (PL) falou, em alusão à chuvarada:

– A oposição está ilhada.

Robinho (PP), o presidente da CCJ, emendou:

– A oposição não tem barco, dançou.

Cavalcanti de boa com a PF

O geólogo João Cavalcanti, o perdigueiro da mineração, está de boa com a PF. A Associação dos Servidores da Polícia Federal de São Paulo o homenageou entregando-lhe uma placa em que o coloca como ‘um dos grandes colaboradores’. A colaboração, no caso em apreço, é técnica.

O óleo que infernizou o litoral nordestino, por exemplo, logo se soube que veio da Venezuela. Isso vale para todos os minérios. É nisso que ele ajuda, dizer a origem dos minérios.

Licitação da ponte adiada

A licitação da ponte Salvador-Itaparica, prevista para acontecer hoje, na Bovespa, foi adiada para 13 de dezembro. Ontem, em entrevista à Band News, o governador Rui Costa disse que atendeu a pedidos de empresários interessados.

– Eles pediram mais tempo, para elaborar melhor suas propostas, e achamos por bem atender. E interessados não faltam.

A obra da ponte está estimada em R$ 5,6 bilhões.

Inema começa a tirar 300 toneladas de óleo de Cairu

O Ibama e o Inema começaram ontem a retirar quase 300 toneladas de óleo de Cairu, o único município-arquipélago do Brasil. A operação começou pela ilha de Boipeba, uma balsa carregou na primeira leva 20 toneladas de óleo retirado das praias no pico do desastre.

A embarcação tem capacidade para transportar 30 toneladas, mas por segurança os técnicos decidiram só levar 20, para evitar riscos de acidentes nas áreas de estuários com a perspectiva de dar mais três viagens só lá.

Na ilha de Tinharé, onde ficam Morro de São Paulo e Garapuá, estima-se que tenha 200 toneladas. O material segue até Valença, e de lá vai para a CTR-Bahia Tratamento de Resíduos, em São Sebastião do Passé.

