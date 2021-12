Na terra das esmeraldas o Ifba abre as portas para nossas joias

A chegada de uma unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifba) a Campo Formoso tem uma pretensão objetiva, a de transformar esmeraldas cristalinas em joias raras, mas produziu também outra joia, o consenso entre adversários sobre o bem que isso vai causar.

O pai da criança é o deputado federal Elmar Nascimento (DEM, filho da terra). O MEC engatilhou R$ 30 milhões para a obra. O deputado estadual Adolfo Menezes (PSD), tradicional rival de Elmar nos embates políticos (a irmã dele, Rose, é a prefeita e ganhou do irmão de Elmar, Elmo), aplaude.

– Não tenha dúvida de que é uma grande obra. Só nas esmeraldas temos 40 lapidares. Isso vai multiplicar com qualidade, e tudo que queremos é que saiam daqui não esmeraldas, mas as joias.

Ignorância — Segundo Adolfo, o Brasil é muito roubado em matéria de pedras preciosas simplesmente porque a maioria dos técnicos do governo encarregados da fiscalização não tem conhecimento de causa. O Ifba, segundo o reitor Renato Anunciação Filho, deve dar as suas primeiras aulas ainda este ano, em salas cedidas pela prefeitura.

E há tantas esmeraldas assim? Diz Adolfo que há mais de 60 anos se explorou na Serra da Carnaúba:

– Não há um dado seguro, mas se estima que a mina vai hoje a um raio inexplorado de 5 km.

Um imbróglio na terra mater

Integrante da base de Rui Costa, o deputado Jânio Natal (Podemos) arranjou um bom furdunço em Porto Seguro, onde já foi prefeito. Fechou uma dobradinha com o federal Uldurico Pinto (PPL) que está dando alarido.

Ocorre que Uldurico é da família Pinto, cujo expoente maior é Ubaldino Pinto, primo, também ex-prefeito de Porto, que desce o porrete firme e forte na rádio dele contra Rui Costa.

Jânio está em saia justa.

Uma estrada em frangalhos

Rui Costa anunciou em janeiro a licitação para recuperar os 45 km da BA-026, que liga Santo Antônio de Jesus a Amargosa, e até agora a obra não aconteceu, motivo de muitos queixumes nas duas cidades, mais em Amargosa, que diz ter sido muito prejudicada no São João, a sua festa maior.

A estrada está cheia de mato nas laterais e, o pior, com crateras que causam muitos acidentes. No São João choveram vídeos.

Uma escola diferente

Walter Pinheiro, secretário de Educação do estado, está empolgado com os resultados de um tipo de programa recém-implantado, a escola por temporada.

Por ela, o aluno passa 15 dias na escola, 15 dias na roça:

– O resultado é sensacional. Muita gente que estava fora da escola voltou.

Pinheiro diz que já tem 10, mas quer implantar ainda este ano pelo menos uma em todos os 27 territórios de identidade baianos.

Candeias faz 60 anos com Dr. Pitágoras na polêmica

Faz 60 anos quarta que Candeias deixou de ser bairro de Salvador, mais precisamente uma extensão do subúrbio ferroviário, para ganhar vida própria. Chega na data com o médico Pitágoras Ibiapina, o Dr. Pitágoras, no comando e no olho do furacão de uma polêmica.

A questão: dizem que Dr. Pitágoras é muito ruim de trato, não tem habilidade para lidar com as pessoas, por isso vai muito mal.

Ao jornalista Zé Eduardo, Dr. Pitágoras, ao ser indagado sobre o número de pessoas se afastando da prefeitura, foi objetivo:

– Se tem alguém se afastando é porque não comunga com as ideias de privilegiar o coletivo contra os interesses individuais.

Em parte ele está certo, mas o traquejo...

