Na sexta 13, Gleisi se deu bem. Já Wagner e Rui Costa, nem tanto

Dizem que a senadora Gleisi Hoffmann (SC), presidente nacional do PT, escolheu ontem para o encontro com os petistas baianos por ser uma sexta-feira 13, o número do PT, que iria banhar-se do axé baiano, debochando da crendice popular que tem a data como o dia do azar.

Pode ser que Gleisi se vá daqui feliz. Mas ela ditou que não há possibilidade de apoio a Ciro Gomes no primeiro turno e que os coordenadores no Nordeste da campanha de Lula serão Rui Costa e Jaques Wagner.

O que antes seria uma honraria, a essa altura do campeonato tem cheiro de abacaxi (no mau sentido).

Pagando dívida — Rui Costa caminha para a reeleição na condição de favorito após ter se descolado da meleira nacional do partido, e Wagner quer se eleger senador. Os dois, atrás de um projeto político palatável, já disseram que o PT poderia avaliar outros nomes de fora do partido. E citaram Ciro Gomes, agora descartado.

Ao invés de tocar a vida, vão ter que botar Lula nos ombros, ainda largando a Bahia para fazer incursões políticas nordestinas.

E a dupla Wagner e Rui topou. Afinal, os dois chegaram aonde estão graças ao ostensivo apoio de Lula. É hora de devolver o apreço.

Lembrete: estamos a 90 dias da eleição e o candidato a presidente do governador está preso e o de Zé Ronaldo, o opositor principal, continua na mesma, nem tem.

Justiça no pé de Luizinho

Luizinho Sobral (Podemos), o prefeito de Irecê que surpreendeu a Bahia em 2016 ao ser derrotado por Elmo Vaz (PSB) mesmo estando muito bem avaliado, já não é mais aquele, conforme dizem na terra dele.

Agora é candidato a deputado estadual, mas a Justiça Eleitoral decretou o bloqueio dos seus bens e quer que ele devolva aos cofres públicos quase R$ 3,4 milhões.

Ele é tido como ás de ouro no time do Podemos.

Uber ganha concorrente

Se os taxistas já vivem em pé de guerra com o Uber, que ponham as orelhas de molho, mais ainda. Está desde ontem em Salvador o Yet Go, aplicativo que pretende consagrar-se como o concorrente brasileiro do Uber.

A assessoria diz que ele já nasce com três mil motoristas cadastrados, mas tem a expectativa de logo chegar a 10 mil, com uma migração esperada do Uber. O Yet já opera em Belém, Manaus, Boa Vista e Goiânia.

Otto não vai seguir o PSD

O PSD, partido que na Bahia é pilotado pelo senador Otto Alencar, fechou o apoio ao presidenciável tucano Geraldo Alckmin, mas o acordo de lá não vale cá.

Otto diz que já comunicou ao comando nacional do partido que não vê nenhum sentido desmanchar uma aliança que ele tem de oito anos com Rui Costa para carimbar um acordo feito de última hora:

– Eu falei e assumo todas as consequências.

O cosmético baiano vai parar no Egito dos faraós

Edson Borgos, capixaba radicado em Teixeira de Freitas, está se organizando para implantar no Egito, a terra dos faraós, a primeira indústria de cosméticos do país. Segundo Raul Menezes, presidente do Sindcosmetic-BA (Sindicato da Indústria de Comércio e Perfumaria da Bahia), é sinal de que o segmento, no estado, vai de vento em popa após o difícil ano de 2016.

É para tentar ampliar pique e qualidade que segunda começa na Fieb a ExpoTech Saneantes & Cosméticos, organizada em parceria com o Sindisabões, que tem como presidente Juan Lorenzo. Ele diz que fornecedores de insumos e equipamentos mostram os seus produtos para mais de 200 empresas baianas.

– A ExpoTech cresceu 30% em relação a 2017.

