Na proposta de orçamento 2018, o Bolsa Família perde R$ 15 bilhões

Mário Negromonte Júnior (PP), presidente da Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados, o homem que comanda as discussões das propostas orçamentárias que vão valer em 2018, pontua alguns fatos curiosos. Os dois principais:

1 – Há um corte de 46,5% do Sistema Único de Assistência Social (Suas), que engloba os Creas e Cras, além do Bolsa Família:

– Só no Bolsa Família a pancada é de R$ 15 bilhões, o que significa dizer algo em torno de sete milhões de beneficiários excluídos. Outros R$ 30 bilhões serão cortados do benefício de prestação continuada (BPC), o que prejudicaria 2,3 milhões de pessoas. Essa é a nossa maior preocupação.

2 – Nem Bolsonaro nem ninguém da equipe de transição procurou a Comissão de Orçamento para conversar qualquer coisa sobre a proposta enviada por Temer.

Na espera

Negromonte diz que a pretensão da Câmara é votar o orçamento no máximo até 20 de dezembro. E mudanças a esta altura da tramitação seriam bastante complicadas.

– Estamos aguardando que o governo sinalize para a manutenção de R$ 1 bilhão para o Minha Casa, Minha Vida e mais R$ 1,6 bilhão para a Educação. Já externamos nossa preocupação e estamos aguardando.

Detalhe é que até agora Bolsonaro não conversou com o Congresso. Sobre nada.

Justiça Federal pode encolher

Alagoinhas, Paulo Afonso, Jequié e Guanambi correm o risco de involuir no que diz respeito à Justiça.

Explicando: um parecer da ‘comissão de magistrados para estudos e apresentação de sugestões sobre a reorganização jurisdicional’, da Justiça Federal, sugere que as subseções da instituição nestes municípios, vinculadas ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), sejam fechadas.

O parecer cita que a opção escolhida foi resultado de avaliações da movimentação processual das varas do Tribunal Regional.

O parecer alega que as quatro subseções judiciárias atingiram as maiores médias de distribuição e trabalharam além dos seus limites entre janeiro de 2015 e dezembro de 2017.

Ou seja, propõe acabar porque trabalharam demais, enquanto em Salvador a média da movimentação de processos não atingiu tanto.

Já viu isso, fechar porque funciona?

Vez e voz dos supermercados

Nilton Silva Bastos Júnior, o Niltinho (PP), empresário do ramo de supermercados, logrou um feito nas urnas deste ano: elegeu-se deputado estadual com 47.174 votos com apoio do setor.

Ele, que nos últimos cinco anos foi secretário de governo em Madre de Deus e teve como base principal Salvador, diz que o setor ganhou voz:

– Vou atuar principalmente com médios e pequenos. Há muitas demandas com o governo.

Servidores de Santo Amaro fazem o velório ‘Educaixão’

O Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Santo Amaro (Sindiser) passou o dia ontem em sua sede, na Praça do Rosário, em clima de velório.

Melhor, um caixão no centro da sala com flores e ornamentos típicos de tais ocasiões com o cartaz Educaixão, segundo a presidente do Sindiser, Cristina Pires, para dizer que o prefeito Flaviano Bonfim está matando a educação.

– Os atrasos de salário se sucedem e ele diz que não tem dinheiro. O salário de setembro foi pago em 31 de outubro, e o de outubro, no dia 10 de novembro. E o pior: ele nunca conversou com a gente, sempre sem tempo.

Ontem finalmente o esperado encontro iria acontecer. Após mais de uma hora de espera Flaviano mandou dizer que não ia.

