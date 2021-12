Na pauta da água as notícias não são boas. Todo dia matam os rios

Já que o Seminário Brasileiro de Barragens (começa amanhã no Fiesta) botou a água na ordem do dia, um aviso funesto: as notícias que nos chegam são péssimas.

Se, por exemplo, Luiz Gonzaga, o rei do baião, fosse fazer hoje Riacho do Navio, não teria o mesmo cenário para inspirar-se. A letra diz:

Riacho do Navio/ Corre pro Pajeú/ o rio Pajeú vai despejar no São Francisco/ O rio São Francisco vai bater no meio do mar, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá.

O senador Otto Alencar dá um diagnóstico funesto:

– O riacho do Navio está morto. Como estão mortos todos os afluentes do São Francisco de Sobradinho até a foz.

Utinga — E também o São Francisco não bate mais no meio do mar. O mar é que invade ele, 50 km adentro.

Quarta última a Assembleia fez amplo debate sobre o rio Utinga. Tem 80 km de extensão, deságua no Marimbus, o pantanal da Chapada. Metade morreu, graças ao excesso de tirada de água para a irrigação. Pergunta a Elter Bastos (PSL), prefeito de Wagner, presente ao debate:

– O senhor acha que daqui sairá alguma providência?

– Não.

Também presente, o deputado Aderbal Caldas (PP):

– Quero chamar a atenção para o rio Itapicuru. Está morrendo a olho nu.

– Lá tem irrigação?

– Não. Lá é assassinato puro e simples. Estão matando as matas ciliares.

Do jeito que vai, barragens só com água da chuva de verão.

E as torneiras de Salvador?

E já que o papo é água, e como vai Pedra do Cavalo, a Barragem do Paraguaçu no enclave Cachoeira-São Félix que abastece 60% da capital baiana?

Evilásio Fraga, presidente do Comitê da Bacia do Paraguaçu, diz que Pedra do Cavalo acumula 5,5 bilhões de metros cúbicos:

– A água de lá vem da caatinga, das chuvas do verão. Além disso, Salvador tem o aquífero de Dias D’Ávila. Em termos de água, é a capital mais bem servida do Brasil.

João Cavalcante de volta, no Vale do Paramirim

Lembra do geólogo João Cavalcante, que ganhou fama na Bahia no embalo milionário da mineração? Após algumas polêmicas, ele sumiu.

Divide o tempo entre São Paulo e a Suíça, mas está de volta à cena baiana. Dia 12 de junho a Companhia Bahiana de Pesquisas Minerais (CBPM) vai lançar um projeto na tentativa de atrair interessados em explorar jazidas de ferro, cobre e ouro no Vale do Paramirim, sudoeste baiano, uma das regiões mais pobres da Bahia.

Antônio Carlos Tramm, presidente da CBPM, diz que é evidente: a iniciativa está imbricada com a ideia de que a Fiol será uma realidade.

– Com os problemas da Vale, Minas deixou de produzir 90 milhões de toneladas de ferro. Estamos de olho nesse filão.

O primeiro milagre

Fim dos anos 70, o engenheiro Norberto Odebrecht decidiu ajudar Irmã Dulce construindo o Hospital Santo Antônio. Designou para a missão o jovem engenheiro Victor Gradim, filho de Bernardo Gradim, sócio dele na Construtora Odebrecht, a quem caberia tocar o projeto de cabo a rabo, dos cálculos de despesas com materiais até a construção em si.

Perto do fim, faltou cimento. Com vergonha de dizer ao velho Norberto, o que seria a confissão de que calculou mal, foi à própria Irmã Dulce:

– Irmã, faltou cimento. O que eu faço?

E Irmã Dulce:

– Venha, meu filho.

Levou ele, percorreu todo o Albergue Santo Antônio, onde ela alojava os seus desvalidos. Fim do périplo, deu a receita final:

– Venha, vamos ali buscar a ajuda.

Chegou ao pé do altar de Santo Antônio, começou a rezar.

Victor saiu de lá, se virou, conseguiu o cimento sem o velho Norberto saber. Irmã Dulce começou a fazer milagre mesmo antes de pensar em ser santa.

