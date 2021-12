Na guerra pela pole midiática, Bolsonaro só perdeu para o vírus

Em pouco mais de um ano de governo, Jair Bolsonaro coleciona um oceano de brigas entre amigos e extras, a mais notável delas a com Emmanuel Macron, e por aí para o bem ou para o mal imperou em 2019 na mídia e nas redes sociais, mas agora parece ter encontrado um inimigo poderoso, o corona.

Convenhamos, a parada é dura. A expansão da ação do corona e a falação que isso gera derrubou até a Bolsa de Nova York, mesmo que Bolsonaro tenha entrado no olho do furacão por ter estimulado, no zap, apoiadores a entrarem firme nos protestos anti-Congresso marcados para o dia 15.

Chantagem — O governo diz que não suporta mais ‘a chantagem’ do Congresso. O general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, diz referindo-se à apreciação de vetos do presidente a emendas do orçamento impositivo, quando ele disse:

– Não podemos aceitar esses caras chantageando a gente o tempo todo. Foda-se.

O modelo de relação entre Executivo e Legislativo sempre foi promíscuo mesmo, mas qual é a alternativa a isso? Bolsonaro a cada dia se afasta de políticos e bota militares cada vez mais perto de si, algo que vai na contramão de quem quer disputar a reeleição. E agora aparece criticando o Congresso? Para a institucionalidade democrática, é grave. Até porque o dito-cujo gosta de apologia a ditadores. Mas a força avassaladora do corona minimizou o caso.

Monte Santo chora coronel

Monte Santo, que em maio do ano passado chorou a morte de um filho ilustre, Paulo Cordeiro, embaixador do Brasil no Líbano, que morreu em trágico acidente na Itália, volta a lamentar outra perda de peso. A cidade se consternou ontem com a morte em um acidente do coronel Zeliomar Volta, da PM, filho da terra e compadre do prefeito Vando, de quem era secretário. O deputado Laerte de Vando (PSC), amigo, era só lamentos:

– A perda é irreparável.

Os parabéns no hospital

Vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, João Leão completou 74 anos anteontem, justo no dia em que sentiu uma indisposição, internou-se no Aliança para uma bateria de exames e recebeu os parabéns de lá, direto do quarto da espera.

Ontem, ao ser procurado para saber a quantas anda a saúde, ele estrilou:

– Pode publicar: estou com o coronavírus e de braços abertos para atender a todos os meus inimigos!

Medo do vírus chega à missa

Pela correria às farmácias atrás de álcool gel e de máscaras e pelo falatório intenso das redes (com fakes e tudo) e o noticiário, o povo de Salvador parece que já dá como certa que a chegada do coronavírus é inevitável.

A nota da Arquidiocese de Salvador recomendando que os fiéis evitem se abraçar nas missas e que a hóstia seja entregue em mãos, e não mais na boca, carimbam a tese. Dom Murilo Krieger diz que são ‘medidas de bom senso’.

Autoridades tentam evitar pânico do corona. Mas...

O virologista Gúbio Soares, pesquisador do Laboratório de Virologia do Instituto de Ciências da Saúde da Ufba, o homem que identificou a chegada do zika vírus ao Brasil, disse em entrevista à Bandnews que previu o crescimento do corona no Brasil por um detalhe elementar, o trânsito entre brasileiros e italianos de lá pra cá e vice-versa é intenso, mas minimizou os motivos de preocupações:

– O vírus tem sido mais fatal com pessoas idosas que já tenham outras doenças agregadas. Não há motivo para pânico.

Fábio Vilas-Boas, secretário da Saúde do estado, na TV Bahia, foi na mesma linha:

– É apenas uma gripe.

O problema é convencer a torcida disso.

POLÍTICA

COM VATAPÁ

Erro populacional

Conta Ary Carlos, ex-secretário em Jequié, hoje marqueteiro, dono de instituto de pesquisa, que lá um dia por volta de 2011 o PP, partido hoje comandado por João Leão na Bahia, resolveu promover um encontro de prefeitos do partido em Brasília.

E lá se foi uma alegre caravana dos prefeitos da região de Jequié, puxados por Roberto Brito, de quem ele era secretário, mais Zéu de Nova Itarana, o de Brejões, Nova Ibiá.

Em Brasília, uma festança. Depois da falação, comida e bebida de fartura. E entre os mimos oferecidos pelos anfitriões estava a disponibilização de algumas belas moças, para os interessados.

Zéu saiu com uma, a moça logo perguntou:

– Quantos habitantes tem Nova Itarana?

– 90 mil.

– Ah, então tem um erro aqui. O senhor é 3.8 e não 0.6 como disseram. O cachê aí é de R$ 900 e não de R$ 300.

E Zéu:

– Não, minha filha! Eu menti, estava querendo arrotar importância. A população lá é quatro mil.

