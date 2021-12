Na festa dos Destaques do Ano, Coronel sonha em voar mais alto

Fim da 18ª legislatura na Assembleia (a contar de 1947), a que encerra o quatriênio 2015-2018, quase tudo festa ontem, com a entrega dos Destaques do Ano, os deputados que mais se destacaram, segundo votação dos jornalistas que cobrem os trabalhos.

Em clima de despedida, Marcelo Nilo (PSB), que governou a Casa por dez anos, está deputado federal eleito se arrumando para politicar em Brasília e se disse feliz, por achar que a missão está cumprida. Ângelo Coronel (PSD), que deletou Marcelo Nilo do poder, também destaque, era um deputado ausente que virou presidente e sai do mandato eleito senador.

O doido — Pensa que ele está satisfeito? Reafirmou ontem que a candidatura dele ao Senado é para valer.

– Conversei com Otto e Wagner, eles não querem. Então resolvi que a Bahia não pode perder esse protagonismo. O outro candidato é Renan. Tem 30 votos. Vou correr atrás dos novos.

O discurso dele foi descontraído. Dom Murilo Krieger, arcebispo de Salvador, presente, ouviu até ele elogiar o deputado Sargento Isidório, pela obra na Fundação Dr. Jesus.

– É um trabalho fantástico, dom Murilo. Lá ele pula, dá cabriolas, brinca, fica ex-gay, e tudo mais!

Os outros destaques foram Luciano Ribeiro (DEM) e Hildécio Meirelles (PSC), que não se reelegeram, e Adolfo Viana (PSDB) que está deputado federal eleito.

Eden, o renova PT de Wagner

Jaques Wagner, senador eleito e diplomado, tem dito que em 2019 é hora de renovação. Está de olho na eleição para a presidência do PT e a palavra de ordem é o rejuvenescimento.

Eden Valadares, 37 anos, que com ele trabalha há mais de 10, e coordenou a campanha para o Senado, publicou o artigo A nova primavera do PT.

Será ele a aposta de Wagner para a renovação? Alguns petistas dizem que sim.

Amigos, mas nem tanto

E eis que Adolfo Viana (PSD), deputado estadual e federal eleito, encontra com Fátima Nunes, deputada do PT que lá atrás já foi filiada ao PSDB:

– Fátima, amiga. Você precisa voltar ao ninho. A gente gosta muito de você.

E ela, falando alto:

– Eu não perdi o juízo não, amigo. Você é quem tem de dar um jeito em sua vida porque não tem estômago para suportar aquilo (leia-se Bolsonaro)!

Amigos, mas nem tanto

E eis que Adolfo Viana (PSD), deputado estadual e federal eleito, encontra com Fátima Nunes, deputada do PT que lá atrás já foi filiada ao PSDB:

– Fátima, amiga. Você precisa voltar ao ninho. A gente gosta muito de você.

E ela, falando alto:

– Eu não perdi o juízo não, amigo. Você é quem tem de dar um jeito em sua vida porque não tem estômago para suportar aquilo (leia-se Bolsonaro)!

Luiz Caetano recebe diploma

Nossos auxiliares anteontem na diplomação dos eleitos nos induziram a um lapso. Disse que o deputado Luiz Caetano (PT), com pendengas judiciais, não foi diplomado. Na real, ele não compareceu à solenidade, mas foi chamado e recebeu o diploma hoje no TRE.

O único eleito não diplomado foi Isaac Carvalho (PCdoB), ex-prefeito de Juazeiro, que está indeferido desde o pedido de registro de candidatura. Nossas desculpas.

As andanças de D. Murilo pela Bahia agora em livro

Nomeado pelo papa Bento XVI como arcebispo primaz do Brasil em janeiro de 2011, empossado em março do mesmo ano, dom Murilo Krieger, catarinense, lançou ontem Deus é amor – Passos de um catarinense em terras baianas, livro com o selo da Assembleia, que já tem quase 400 obras.

Ele publica uma coletânea de artigos veiculados em A TARDE, refletindo sobre momentos bons e delicados, como as duas greves da PM, em que intermediou negociações. Ele disse que não chegou a conhecer Irmã Dulce, apenas a obra:

– Se eu imaginasse que viria para cá, teria vindo antes conhecê-la.

E dom Murilo está satisfeito na Bahia?

– Se eu não estivesse, não estaria aqui.

E o que dom Murilo mais gosta na Bahia?

adblock ativo