Na campanha do segundo turno só tem a mídia. Nada de alarido

Rui Costa e João Leão foram ontem ao extremo sul da Bahia agradecer os votos recebidos e pedir mais para Fernando Haddad. O clima entre lideranças é de euforia, cada uma querendo exaltar aos píncaros os serviços prestados.

Mas é só. Isso, e de outro lado ACM Neto e aliados, dizendo que estão com Bolsonaro. Campanha mesmo, de ir de casa em casa cantar voto, não existe. Só prevalecem as mídias, as sociais e as convencionais. E seja o que o povo quiser.

2º turno

Bom lembrar que tal cenário, em pelejas presidenciais, no segundo turno sempre foi assim, até porque, desde que a Constituição de 1988 instituiu dois turnos (para colégios acima de 200 mil eleitores cujo candidato majoritário não atingir 50% mais um), a Bahia nunca teve dois turnos para governador.

Em 1990 ACM se elegeu, em 1994 botou Paulo Souto, em 1998 César Borges, em 2002 Paulo Souto de novo. Ganhou todas no primeiro turno, mas nunca reelegeu um carlista. Na primeira tentativa em 2006, com Souto, perdeu.

Com o PT é o inverso. Wagner ganhou em 2006 no primeiro turno e em 2010 se reelegeu no primeiro turno também. Idem, idem Rui Costa em 2014 e 2018.

Na campanha deste ano na Bahia tivemos sete candidatos ao governo, 11 ao Senado, 503 a deputado federal e 643 a estadual. Se no primeiro turno a campanha na Bahia já foi tida como morna, imagine agora. Só restou ver a tevê.

PP quer ter vez na Alba

No embarque no avião ontem para o extremo sul (Teixeira de Freitas, Porto Seguro e cia.), ao lado de Rui Costa e Eures Ribeiro, presidente da UPB, João Leão, vice-governador e presidente estadual do PP, foi abordado sobre a possibilidade de o partido reivindicar a presidência da Assembleia:

– Acho justo. O PSD já tem Eures na presidência da UPB e um senador eleito, Rui já é governador e o PP ainda tem pouco.

O enigma de Paulo Azi

Aliados de Paulo Azi (DEM), deputado federal, amigo de ACM Neto, reeleito com 84.090 votos, mas abaixo do esperado, se dizem intrigados com um fato: ele teve o apoio dos prefeitos de Camaçari, Antônio Elinaldo, e de Alagoinhas, Joaquim Neto, ambos do DEM, e nos dois casos menos voto do que em 2014, quando não tinha prefeitos.

Em Camaçari caiu de 7.656 para 6.183. Em Alagoinhas foi pior: de 9.312 para 6.024.

Pendengas com a Justiça

Isaac Carvalho (PCdoB), ex-prefeito de Juazeiro que teve 100.549 votos para deputado federal, mas não é declarado eleito porque tem pendengas com a Justiça, circulou por Salvador em todos os encontros que os governistas fizeram para festejar a eleição.

Os eleitos do partido na Assembleia, como Zó, Fabrício Falcão e Bobó, se dizem confiantes que ele assume. Se for, quem perde a vaga é Leur Lomanto (DEM).

Buerarema vira exceção, a oposição ganhou em tudo

Buerarema, região cacaueira, próxima a Itabuna, que em 2014 tornou-se o único município da Bahia em que Aécio Neves ganhou da presidente Dilma (de 66,63% contra 25,74%), voltou a uma exceção na política baiana em 2018: foi o único em que a oposição ganhou de cabo a rabo, a começar por Jair Bolsonaro, que teve 46,46% dos votos contra 36,71% de Fernando Haddad.

Zé Ronaldo também venceu Rui Costa, com 54,86% dos votos contra 42,79%, e também os senadores Irmão Lázaro (31,85%), Jutahy (22,16%). Wagner ficou com 17,7% e Coronel com 16,7%.

É o efeito do conflito de terras entre fazendeiros e supostos índios. Os fazendeiros fogem do PT como o diabo da cruz.

