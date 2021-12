Na briga por Salvador em 2020, Bruno já botou o pé na estrada

ACM Neto já delineou todos os seus passos para o futuro próximo, do que fará assim que deixar a prefeitura de Salvador, as obras que pretende fazer até lá e obviamente os movimentos políticos para tentar passar o bastão a um sucessor da casa. Veja:

1 – Quando deixar o mandato, pretende passar quatro meses em Londres aprimorando o inglês e fazendo cursos na área de gestão.

2 – Todas as obras programadas já têm fontes de financiamento firmadas, a quase totalidade com empréstimos, segundo ele, com os cuidados para assegurar a liquidez, ou os pagamentos, e sem depender nada dos cofres do governo federal.

3 – Politicamente, eleger Bruno Reis, o vice, sucessor.

Com a bola — Bruno Reis botou o pé na estrada com muita disposição. Ele percorre os quatro cantos de Salvador todo dia o dia todo, frequentemente entrando pela noite.

– Em termos de conhecimento dos problemas de Salvador, em todos os campos, sinto que estou preparado.

Claro que nos 18 meses até a eleição, há muita estrada.

Bruno ainda não sabe quem são os concorrentes, muito menos os competitivos, com a certeza de que vai ter. E também como estará o governo de Bolsonaro até lá, se isso vai ajudar, prejudicar, ou nem feder nem cheirar.

Mas é o único que já começou a construção do projeto de candidatura, com um padrinho forte. Larga na pole. Se chega na frente, são outros 500.

Nas intrigas rubro-negras

Tido, entre grande parte dos conselheiros do Vitória, como traidor, Paulo Carneiro, que quer voltar a presidir o clube, ganhou na Justiça liminar que anula a suspensão dele por 180 dias, acusado de ter mandado um colega ‘ir tomar’.

Com isso se habilita a ser candidato, mas perdeu um round. Na disputa para ver se a eleição seria em um ou dois turnos, deu dois turnos, ele queria um. Sinal de que tem uma parcela, mas não a maioria.

Marinha de olho na BTS

O vice-almirante Marcelo Francisco Campos, comandante do II Distrito Naval, assina hoje na Feira de Defesa e Segurança da América Latina (Laad & Security), que se realiza no Rio, contrato com a empresa brasileira DGS Defense para a aquisição de duas lanchas com proteção balística.

A compra das lanchas tem foco definido: aumentar o patrulhamento na Baía de Todos-os-Santos, inclusive contra crimes ambientais.

Insatisfação na base de Rui

Alguns deputados estaduais da base de Rui não escondem a insatisfação com a configuração do governo. O xis da questão está na indicação de cargos de terceiro e quarto escalões.

Eles dizem que o governo passou a bola para os presidentes dos partidos, que por sua vez não estão tendo o cuidado de ouvi-los, muito menos contemplá-los.

As queixas têm sido pauta de muitas conversas no bloco governista.

Mirela diz que depende de Otto para disputar Lauro

E a deputada Mirela Macedo (PSD), que em 2016 foi vice da prefeita Moema Gramacho (PT), vai mesmo entrar na disputa pela prefeitura de Lauro de Freitas em 2020?

– Estou à disposição, mas não sei qual vai ser a posição do partido. Temos que conversar com o senador Otto Alencar, com o conjunto do partido e, se for o caso, construir isso.

Mirela, que na semana passada esbravejou porque o governador Rui Costa foi lá e ela, que estava na cidade, nem soube, atribuiu o fato a Moema, que nunca a convidou para nada. E diz que com a prefeita não há mais conversa.

– Pedi uma audiência com ela em 10 de novembro de 2018, que só veio acontecer em fevereiro. Já há uma quebra de confiança.

