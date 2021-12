Na briga pelo Senado, Coronel, Lázaro e Jutahy disputam 1 vaga

E entre os 11 candidatos, quem vai ocupar as duas vagas de senador pela Bahia? Jaques Wagner liderou todas as pesquisas, antes das convenções e agora, também com o lastro de quem foi governador oito anos, é tido como favorito absoluto para ocupar uma das vagas, e aí entra a questão que anima as conversas nas rodas de política.

Em segundo nas pesquisas está Irmão Lázaro (PSC), em terceiro está o deputado Jutahy Júnior (PSDB), também da chapa de Zé Ronaldo, e em quarto Ângelo Coronel (PSD), o companheiro de Wagner.

Irmão Lázaro é o segundo colocado nas pesquisas, está na chapa de Zé Ronaldo, mas apoia Bolsonaro. Ex-integrante do Olodum e hoje cantor gospel, evangélico da Assembleia de Deus, ele aposta em tirar sua eleição daí, um nicho que envolve política e religião.

Questão de tempo — Jutahy Junior confia nos serviços prestados à Bahia nos seus oito mandatos de deputado federal, o que lhe dá um discurso político consistente, e no ostensivo apoio de ACM Neto. Ele diz ter plenas condições de ganhar a eleição.

E finalmente o desafio maior é Coronel. Ele diz que em 2010 Lídice da Mata e Walter Pinheiro nem pontuavam, ganharam, em 2014 Otto Alencar começou com 4% contra 40% de Geddel e teve mais de um milhão de votos a mais. A questão é que estamos a 32 dias das eleições. Vai dar tempo?

