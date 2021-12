Na briga entre petistas e tucanos, a urucubaca se infiltrou no ninho

A clássica briga entre petistas e tucanos que permeou as disputas presidenciais dos últimos 25 anos em 2018 ganha contornos especiais, tem um Bolsonaro no meio, o que antecipa a peleja para o primeiro turno, como diz o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Se o embate começou dando aparente vantagem aos tucanos de Geraldo Alckmin, que fechou o apoio do Centrão (DEM, PP, PR, PRB e SD) e o PT enrolado com Lula candidato e preso, agora, a 25 dias das eleições, o jogo virou.

O PT fez o previsto, botou o pé na estrada com Haddad e está confortável nisso. Já Alckmin, emperrado nas pesquisas, vê tudo dar errado.

Alckmin começou batendo em Bolsonaro na tentativa de retomar votos perdidos. Não colou, agora atira no PT.

A aliança que ele fez com o Centrão vaza por todos os lados. No Piauí, o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, é senador candidato à reeleição na chapa com o governador Wellington Dias, do PT, e pede voto para Haddad. Na Bahia, João Leão, o vice nacional do PP, está com Rui, que é do PT. No Rio Grande do Sul, a terra da senadora Ana Amélia, vice de Alckmin, Luís Carlos Heinze, candidato ao Senado do PP, declarou apoio a Bolsonaro.

Aí entram os azares: o ex-governador Beto Richa, do Paraná, aliado de Alckmin e candidato ao Senado, foi preso, e Reinaldo Azambuja, governador tucano do Mato Grosso do Sul, amanheceu ontem acuado pela polícia. Está difícil.

Correria, mas nem tanto

A propaganda governista dos deputados estaduais ontem retirada do ar por decisão judicial porque citava o time do Correria (Rui Costa) já vinha sendo alvo de piadas na Assembleia por conta de Reinaldo Braga (PR), o decano da Casa, com nove mandatos.

Manso por natureza e estilo devagar quase parando, quando escalaram Reinaldo no time do Correria, alguém bradou:

– É propaganda enganosa!

Marcelo Nilo, o que vale menos

O deputado Marcelo Nilo (PSB) estava ontem no restaurante da Assembleia quando chegou um colega, da oposição, instigando:

– Marcelo, Lídice da Mata recebeu R$ 1,6 milhão (do Fundo Partidário) e ainda arranjou R$ 400 mil para Fabíola Mansur. Isso quer dizer que na avaliação do PSB você vale cinco vezes menos!

Marcelo parou, pensou, retrucou sem confirmar nem carimbar:

– Não posso fazer nada...

Gordilho vai para a Sudene

O baiano Mário Gordilho, que comandou a Conder no governo de Paulo Souto e dirigiu a Casaforte nos tempos em que Ângelo Calmon de Sá imperava no Banco Econômico, foi nomeado ontem por Temer superintendente da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Os governistas ontem na Assembleia vibraram. Disseram que Gordilho carimba a aliança de ACM Neto com o governo de Temer.

Parque Erivaldo Cerqueira, os peixes estão sumindo

