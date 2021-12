Na briga do querosene de avião, a Bahia entra, mas com cautela

Os estados brasileiros estão firmes na briga por dar incentivos no ICMS do querosene de aviação. São Paulo, por exemplo, que domina o mercado, baixou de 25% para 12%, numa tentativa de frear a concorrência. Brasília, que quer tornar-se o point sul-americano de voos internacionais, fez uma tabela: até 14 voos, 11%; 18, 10%; 24, 9%; 28, 8%; e mais que isso, 7%.

A questão é simples. Mais voos significa mais gente para gastar e consumir as coisas da terra, das belezas aos negócios. Estados como Mato Grosso, Pernambuco e Ceará fazem e refazem tabelas, e a Bahia, que em 2017 já baixou de 18 para 12%, também estuda suas fórmulas, mas com cautela.

Avianca — O secretário Manoel Vitório (Fazenda) diz que tem conversado para achar uma fórmula que produza resultados objetivos:

– Alguns estão um tanto afoitos. Não queremos baixar por baixar e sim saber o que de concreto isso pode atrair em termos de voos.

Júlio Ribas, presidente da Bahia Airport, a empresa da Vinci Airport que administra o aeroporto Luís Eduardo Magalhães, diz que os outros estados têm sido muito agressivos:

– Temos conversado, sim. E a conversa flui bem.

O fato tem enorme abrangência, envolve todo o trade turístico. Em 2018 a Bahia teve 81.470 voos com mais de oito milhões de passageiros. A maior operadora é a Gol. A segunda foi a Avianca, que está quase quebrada. A ideia é correr atrás do prejuízo.

Monte Santo correndo atrás

No seu périplo para restaurar a Igreja Matriz de Monte Santo, que sofreu um incêndio sábado passado, Vando (PSC), o prefeito, recebeu o primeiro não.

Ouviu de Plínio Carneiro, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), que, do ponto de vista legal, a prefeitura não pode desembolsar dinheiro para ajudar na obra.

– Vamos correr atrás. A imagem do Bom Jesus ficou intacta. Foi um milagre.

Augusto Castro no PSD ou PP

Augusto Castro, ex-deputado estadual do time que perdeu a eleição do ano passado, diz que se dá muito bem com os integrantes do PSDB, mas, no partido, já deu o que tinha que dar:

– Eu deveria ter feito isso em abril do ano passado. Se assim fizesse, estaria eleito.

Augusto teve 40.862 votos, ficando na terceira suplência, mas foi o mais votado em Itabuna, com 12.538 votos. Ele vai para o PSD de Otto Alencar ou o PP de João Leão.

Neto bem no DEM. Fora...

Aliás, o deputado federal Paulo Azi foi eleito anteontem presidente estadual do DEM reafirmando que quer ver ACM Neto governador em 2022, na sucessão de Rui Costa.

Isso quer dizer que, do ponto de vista do DEM, Neto, que é o presidente nacional do partido, está bem arrumado, mas nos partidos do seu entorno aliados fogem por todos os lados. O último foi Joaquim Neto, de Alagoinhas,

Ou seja, 2022 passa por 2020, e os sinais não são bons.

João Ubaldo Ribeiro, um memorial em Itaparica

A prefeita de Itaparica, Marylda Barbuda (PDT), está se articulando com Joaci Góes, presidente da Academia de Letras da Bahia (ALB), para transformar a casa de João Ubaldo Ribeiro, no centro da cidade, num memorial do escritor, segundo ela, com direito a um busto em frente e toda a obra do conterrâneo ilustre.

Ela conseguiu recuperar o Forte São Lourenço e lá instalou o Museu da Independência, um sucesso. Inaugurado em janeiro, já recebeu mais de seis mil visitantes, além de virar uma referência para alunos de escolas baianas:

– Com João Ubaldo nós prestaremos uma justa homenagem a ele, e o município ganha mais uma referência educativa de peso.

João Ubaldo era presença frequente lá.

POLÍTICA

COM VATAPÁ

As cruzes

Conta o ex-deputado Pedro Alcântara que Lomanto Júnior, quando governador (1963 a 1967), tanto trabalhou por Juazeiro que virou uma espécie de condestável lá.

Em meados dos anos 90, foi a Juazeiro para a inauguração da agência local do Serviço Nacional

de Aprendizagem Rural (Senar). Como sempre, muito festejado, encontrou a Praça da Igreja, local da solenidade, lotada. Começou a discursar emocionado:

– É com muita alegria que aqui estou, Juazeiro! Esta terra de tantos amigos! Do meu amigo Arnaldo Vieira do Nascimento (ex-prefeito), hoje no céu! Do meu amigo Zé das Caçambas, também no céu!...

Deu uma paradinha, olhou para alguém que estava atrás, perguntou baixinho:

– Me diga uma coisa: o Joca Oliveira (ex-prefeito) ainda é vivo?

E o interlocutor:

– Qual é, Lomanto? Joca Oliveira sou eu!

E Lomanto:

– Me desculpe, Joca: é que eu olho para trás e só vejo cruzes...

