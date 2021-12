Na Big Data/Record, Bruno subiu, Isidório caiu e Bellintani cresceu

Vá lá que pesquisas de intenção de voto a esta altura do campeonato, em que sequer as candidaturas foram oficialmente definidas, dizem pouco, mas, até para a configuração dos nomes da peleja, dá bons sinais.

A pesquisa Big Data/Record ontem divulgada dá Bruno Reis (DEM) na ponta com 20%; seguido de Guilherme Bellintani (presidente do Bahia, sem partido), com 9%; Sargento Isidório (Avante), com 8%; Nelson Pelegrino (PT), com 7%; Olívia Santana (PCdoB), com 6%; Bispo Marinho (Republicanos), com 5%; Geraldo Júnior (SD), com 3%; João Bacelar (Podemos), com 2%; e Hilton Coelho (PSOL), com 2%.

Comparativo — A única pesquisa anterior que temos é do Instituto Paraná, divulgada em agosto. Ela incluiu os nomes das deputadas Lídice da Mata (PSB), que teve 13,5%, e Alice Portugal (PCdoB), com 8%, além de Irmão Lázaro (PR), com 7,4%, excluídos agora pelo Big Data, que, em compensação, colocou o Bispo Marinho (Republicanos), pontuando com 5%.

Se é que o comparativo entre as duas serve de referência, dá para ver que Bruno subiu, Isidório caiu e Bellintani, também em alta, cresceu.

Tirante Lídice, que evitou comentários, mas não gostou da exclusão, com razão, os demais gostaram. ACM Neto achou a demonstração positiva, mas vai receber ainda esta semana pesquisas por ele encomendadas, quando tirará a prova.

6 de janeiro, o Dia de Reis

ACM Neto disse ontem que vai anunciar o nome do candidato que ele vai apoiar nas eleições de 2020 em Salvador no dia 6 de janeiro, e não mais dia 20. Ele não declara, mas quem apostar em Bruno Reis (DEM), hoje vice-prefeito, tem 99,99% de chance.

Aliás, 6 de janeiro é o Dia de Reis, data em que, segundo a tradição cristã, Jesus Cristo recém-nascido recebeu os Três Reis Magos. A escolha da data terá sido mera coincidência?

Geraldo Júnior, o comendador

Geraldo Júnior (SD), presidente da Câmara de Salvador, protagonizou ontem uma das mais concorridas solenidades do ano na Assembleia, onde foi receber a Comenda 2 de Julho, iniciativa do deputado Jurandy Oliveira (PP).

Lá estavam ACM Neto, João Leão, vice-governador, Bruno Reis, o vice de Neto, os comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica na Bahia, também o da PM, mais quase todo o conjunto da Câmara. Em suma, ecumênico total.

Licitação da ponte vai indo

A licitação da ponte Salvador-Itaparica, cujo prazo para o recebimento de propostas termina sexta na Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo, vai bem obrigado.

Até ontem já se tinha dado entrada em pelo menos duas propostas lá.

Pelo que se sabe, nos bastidores, três empresas chinesas se uniram, tem sozinha uma da Alemanha e também uma espanhola que se uniu com os franceses. Como se vê, interessados não faltam.

David Salomão parte para o ataque contra Dayane

David Salomão, o ex-PM que na greve da PM de 2012 foi preso acusado de ter feito vídeos ameaçando incendiar carretas na BR-324, fez estardalhaço ontem no Fórum do Imbuí.

Agora advogado e também político, ele se candidatou a deputado federal ano passado e obteve 38.277 votos, 23.321 dos quais em Conquista, o que o tornou prefeiturável lá, mas o furdunço no Imbuí foi o vídeo que ele gravou lá ontem, falando aos brados, cujo alvo era a deputada Dayane Pimentel, que rompeu com Bolsonaro no racha interno do PSL e preside o partido na Bahia.

– Ela manipulou mais de meio milhão na campanha. Já denunciei na PF, no TRE, na Justiça Federal. Inclusive botou uma candidata que estava nos EUA!

