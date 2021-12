Na bancada federal, a hora das definições é com Bolsonaro lá

Dois mil e dezenove vai começar com muita expectativa para grande parte dos 39 deputados federais baianos (14 deles estreantes em Brasília). Pelo menos 15 ainda estão na expectativa de ver como Jair Bolsonaro vem para saber como eles vão ficar. Entre os demais, 12 já se declaram francamente a favor do governo e 11 francamente contra.

Já é um cenário diferente das urnas. Entre os eleitos que o TRE diplomou, os partidos ostensivamente aliados de Rui Costa elegeram 27 deputados, os opositores, 10, e dois correram mais em carreira solo (Dayane Pimentel, do PSL, e Abílio Santana, do PHS). Mas é bem provável que Bolsonaro conquiste a maioria em pouco tempo.

Lá e cá — Entre os que esperam para ver estão os federais do PP, que tem uma bancada de 37 e na Bahia, onde é presidido pelo vice-governador João Leão, quatro. E aí, eles próprios admitem que há uma pendenga: Bolsonaro foi filiado ao partido por 16 anos (quatro mandatos), queria ser candidato a presidente pela legenda e foi recusado.

Cacá Leão diz que ele ‘ganhou pela internet, mas vai ter que governar com o Congresso’. Ou seja, vai ter que conversar. O PSD do senador Otto Alencar, que tem 34 federais, dos quais quatro baianos, idem, idem. Está na espera. Otto Filho diz que o cenário é propício para analisar projetos com calma. E nas pautas-bomba, como a reforma da Previdência. É aí que o jogo começa.

Coronel e a nova aposta

Aos que não levam muito a sério ou não dão muita importância à disposição de Ângelo Coronel (PSD) de disputar a presidência do Senado, ele adverte que, para além de competir, vai entrar é para ganhar.

– Não acreditavam que eu ganharia a presidência da Assembleia, ganhei. Não acreditavam que eu me elegesse senador, me elegi. Agora estou indo lá.

Em suma, ele está dizendo que é bom não duvidar.

Luciano vai ficar com Neto

Líder da oposição na Assembleia, um dos melhores deputados da legislatura que se finda, Luciano Ribeiro (DEM), ex-prefeito de Caculé e dono de um escritório de advocacia que trabalha em todo sudoeste baiano, não se reelegeu, mas por ACM Neto, de quem é amigo, vai ficar:

– Ele disse que me quer por perto. Eu queria tocar minha vida, mas se for convocação, eu topo. Mas não quero ser secretário.

Pablo Barroso ainda não sabe

Outro amigo de ACM Neto que também perdeu a eleição é Pablo Barroso (DEM), deputado estadual e também advogado, com pós-graduação em planejamento urbano, mas sem convite, pelo menos até agora.

Pablo diz estar disponível, mas ressalva:

— O convite tem que vir de lá. Depende mais dele (Neto), que é o dono da caneta.

Em miúdos, Pablo não foi convidado, mas, se for, é claro que vai topar.

Rose Rihan e o feliz Natal com forte abraço no HGE

E já que estamos em clima natalino, a dentista Rosiane Rihan, ou Rose Rihan, baiana que morou muito tempo em Londres, está desejando um feliz Natal e um muito obrigado ao pessoal do Hospital Geral do Estado, o HGE.

O caso: o namorado dela, o ambientalista (aposentado) Mário Menezes, teve uma crise de cálculo renal, como o plano de saúde dele é de São José do Rio Preto, São Paulo, teve que correr para o HGE. Rosiane adorou:

— Foi rápido e eficaz, médicos e funcionários atenciosos, fiquei impressionada. Me senti melhor do que no Hospital Aliança.

Rosiane ainda faz a ressalva:

— Muita gente gosta de falar mal. Eu não.

Nesse caso, faço questão de falar bem.

adblock ativo