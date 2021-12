Na Alba, Coronel vai sair feliz. A conta vai ficar para quem vem

Assim que selou o acordo para pagar uma pendenga judicial de mais de 25 anos com mais de 350 funcionários, que já passava dos R$ 400 milhões, Ângelo Coronel (PSD), o presidente da Assembleia, dizia ter a certeza de ter feito a coisa certa:

– Na pior das hipóteses, eu sairei como um bom presidente para os funcionários.

Vai sair no fim de janeiro bem melhor do que imaginou. Senador eleito e beijado e adorado por funcionários. Com um detalhe: neste caso, a fatia maior da conta quem vai pagar são os seus sucessores.

Longo prazo — O caso começou nos anos 90, quando Eliel Martins era presidente da Casa, por conta de um reajuste não concedido. A pendenga, já transitada em julgado até no STF, veio sendo postergada por Marcelo Nilo nos 10 anos em que ele imperou como presidente. Só este ano, o tombo no caixa da Assembleia vai a R$ 30 milhões, que chega a R$ 40 milhões com o reajuste concedido a aposentados.

A ideia é quitar até 2025, mas, por agora, os servidores beneficiados só têm motivos para sorrir. Para alguns, o salário dobrou. Noutros, foi mais que isso. Um deles admitiu que chegou a tomar um susto quando recebeu o contracheque: ‘Fiquei sem entender. É para menos?’.

Coronel acha que fez justiça. Nilo diz que ele fez bobagem. Seja como for, em 2019 só estarão lá os funcionários. E a conta.

