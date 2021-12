Na Alba, Bolsonaro foi rifado da pauta, mas Haddad se deu bem

Numa espécie de mutirão para desovar projetos de deputados encalhados, a Assembleia aprovou, em bloco, ontem, de uma sentada que varou a noite, nada menos que 82 propostas. Concessões de títulos de cidadania, comendas e afins. Aí entra a dupla Bolsonaro x Haddad.

A pauta na real tinha 83 projetos. Um deles, de Soldado Prisco (PSC), propunha a concessão do título de Cidadão Baiano a Jair Bolsonaro. Alguém rifou o tal projeto do pacote, e, quando foram procurá-lo para aprovação, descobriu-se que o dito-cujo tomou doril. Sumiu.

Passe livre

Já outro projeto, que concede a Comenda 2 de Julho a Fernando Haddad, o candidato do PT à presidência, da deputada Fátima Nunes (PT), passou fácil.

Explicação de um veterano da casa: ‘Rui tem hoje 43 deputados contra 20 da oposição. A partir de fevereiro se empodera mais, com 46 a 17. Ou seja, o rolo-compressor cresceu. Coisas da política.

O vídeo do vaivém de Elmar

O vídeo que o deputado Elmar Nascimento (DEM) soltou dando apoio a Jair Bolsonaro, dizendo que ‘o presidente vai ajudá-los a exterminar o PT na Bahia’, causou sensação nos meios políticos ontem.

Detalhe: no primeiro turno, em entrevista a Mário Kertész, na Metrópole, ele disse, referindo-se a Bolsonaro, que ‘independente das divergências ideológicas, não dava para pedir ao cidadão brasileiro para votar em um louco’.

Major Olímpio fala a baianos

Senador eleito por São Paulo com mais de nove milhões de votos, no rastro da febre Bolsonaro, o Major Olímpio (PSL) esteve ontem em Salvador no VII Encontro Nacional das Escolas de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilantes, no Gran Hotel Stella Maris. Ele disse que deu pausa na extensa agenda política para vir cá.

– Vou trabalhar muito pela segurança do cidadão. Daremos enfoque a segurança pública e privada.

Comenda para Vitório

A Bahia tem a melhor relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida, ou seja, melhor condição de contrair empréstimos.

A LRF permite um endividamento de até 200%, e na Bahia, segundo o secretário Manoel Vitório (Fazenda), é de apenas 65%. São Paulo é de 167%; Minas, 189%; Rio Grande do Sul, 227%; e o Rio de Janeiro, 270%. Zé Neto (PT) evocou o sucesso e aprovou na Assembleia uma Comenda 2 de Julho para Vitório.

Coronel vai ao bandejão e canta no ‘Alba Voice’

Ao assumir a presidência da Assembleia, Ângelo Coronel (PSD) tomou para si a solução de uma velha e milionária pendenga com funcionários da casa, algo superior a R$ 400 milhões. Resolveu com a causa saindo da Justiça para ser revertida em salários que vão até 2023.

– Se tudo der errado, pelo menos eu saio como um bom presidente para funcionários.

Hoje ele participa do Alba Voice, o The Voice dos que trabalham lá, comemorando a Semana do Servidor, e também participa de um almoço no Bandejão, o restaurante dos servidores.

Dizem lá que ele se sai bem com os funcionários e com ele mesmo, já que é senador eleito. Só não se sabe se sairá bem com o próximo presidente, que é quem vai pagar a conta.

