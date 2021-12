Mulheres lutam por mais espaço político

Ano passado a deputada Olívia Santana (PCdoB) viu na Argentina um encontro de mulheres políticas, com mandato ou com a intenção de abocanhar um. Pensou: ‘Vou fazer isso na Bahia’. E fez.

Ontem na Assembleia reuniu mais de 500, entre elas a cantora Margareth Menezes, que não pretende disputar mandatos, mas se diz simpatizante da causa:

– Eu vim cantar, mas também dizer que é importante esta caminhada até para conquistar mais respeito, lutar para acabar essa coisa triste chamada feminicídio.

Sem laranjas — Também incisiva, Olívia Santana disse que chega dessa história de laranjal, de mulheres como candidatas só para engordar as finanças dos homens.

– Nós queremos é fundo eleitoral das mulheres igual ao dos homens, buscar a paridade. Só assim conquistaremos o respeito que merecemos.

O encontro produziu um documento que será levado às autoridades do país.

CPI das Fakes turbina Lídice

O trabalho como relatora da CPMI das Fake News tem rendido bons frutos à deputada federal Lídice da Mata nas redes sociais. Segundo o Ranking da FSB, empresa de Brasília que mede a influência dos parlamentares, a baiana está em tendência de alta há três semanas consecutivas e figura na 93ª posição entre os 513.

Ela agora quer ampliar sua audiência nas redes no interior, já que a maior base de seguidores é em Salvador.

Ministro com empresários

Além da Fundação Dr. Jesus, do Sargento Isidório (Avante), o périplo que o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo da Presidência, faz pela Bahia incluiu encontros ontem com Rui Costa e ACM Neto.

Hoje, ele se reúne com os presidentes da Fieb, Ricardo Alban, e da Fecomércio, Carlos Andrade, para um almoço com empresários da indústria, comércio e construção civil. E também visita o Senai-Cimatec.

Livramento sobe ao topo

Nelson Leal (PP), presidente da Assembleia, diz estar feliz com a vitória do desembargador Lourival Trindade para a presidência do TJ, pelos méritos do eleito e pela projeção que a terra dele, Livramento de Nossa Senhora, ganha.

– Dos três poderes, Livramento governa dois, o Legislativo comigo e o Judiciário.

Fechando, anteontem ele deu a dom Armando Buccioli, italiano que comanda a Arquidiocese lá, o título de Cidadão Baiano.

MP mineiro quer similar baiano na defesa animal

E já que o papo é com mulheres, a promotora Luciana Imaculada, do MP de Minas Gerais, esteve ontem com o presidente da Assembleia, Nelson Leal (PP), levada pelo deputado José de Arimatéia (Republicanos), com uma missão bastante específica: pedir apoio para instalar no MP baiano itens focados na defesa da fauna:

– Em Minas temos mais de mil promotores, 330 deles diretamente ligados à causa animal. Nós queremos fomentar e ampliar isso.

Ela contou que na tragédia de Brumadinho a atuação do MP foi decisiva na recuperação de animais atingidos pela lama da barragem.

No que depender da Assembleia baiana, segundo Nelson Leal, o apoio será total.

– Excelente ideia para uma causa nobre.

