‘Mulheres laranjas’, uma lorota que azucrina deputadas baianas

O uso de candidatas laranjas nas eleições do ano passado, motivo de alguns escândalos envolvendo também o PSL de Bolsonaro, aduba a falácia de que mulheres, em grande parte, são usadas no jogo eleitoral para alguns tirarem proveito.

É lorota rasteira. Laranjas estão presentes, não só na política, mas também no jogo econômico sujo. Com o detalhe: a prática é unissex, envolve gente de todos os gêneros, não de agora, mas desde que inventaram a tal.

Seja como for, tal situação está azucriando as 10 deputadas estaduais baianas, de Talita Oliveira do PSL a Fátima Nunes do PT.

MP na parada — Ontem a promotora Márcia Teixeira, do MP, almoçou com a maioria das deputadas baianas justamente para alavancar projetos que estimulam a participação das mulheres na política, como diz a deputada Fabíola Mansur (PSB):

— O avanço é parte de um processo. Há menos de 100 anos as mulheres não tinham nem o direito de votar.

Olívia Santana (PCdoB) vai na mesma linha:

— Os partidos sempre priorizaram os homens. O que não é certo e chamar as mulheres só para cumprir cota. Tem que estimular a participação.

Ivana Bastos (PSD) idem:

— As cotas para mulheres são mais que justas. Muita gente boa que não entra na política porque não tem dinheiro.

E Fátima Nunes (PT) fecha:

— Em política não existe lugar vazio. A mulher tem que se atirar, brigar para ocupá-los.

Escravidão no chocolate

A Comissão de Agricultura da Assembleia, presidida pela deputada Jusmari Oliveira (PSD), vai procurar a direção da TV Record para se queixar.

Uma reportagem divulgada semana passada mostrou o trabalho escravo em fazendas de cacau que fabricam chocolate. Os deputados acham que do jeito que foi colocado ficou parecendo que toda região é assim. O chefe do Ministério Público do Trabalho, Luiz Carneiro, também será convidado a ir lá.

Em defesa da Falcão Real

O deputado Roberto Carlos (PDT), que é de Juazeiro, diz que a empresa Falcão Real, a antiga São Luis, que faz as linhas de Salvador para o norte da Bahia e domingo foi alvo de uma ação criminosa que incendiou 15 dos seus ônibus em Jacobina, deveria merecer uma atenção maior.

— Em 80 anos de existência registrou acidentes com nove mortos. Já teve 1.200 funcionários e hoje só tem 700, mas não é uma empresa qualquer.

Leo Prates e os dois Alans

Leo Prates, secretário de Saúde de Salvador, foi ontem à Comissão de Saúde da Assembleia e agiu totalmente na contramão do que os deputados Alan Castro (PSD) e Alan Sanches (DEM) fazem.

Os dois se engalfinham, o Castro falando mal de Neto e o Sanches de Rui Costa.

Leo Prates disse que se dá muito bem com o colega do Estado, Fábio Vilas-Boas:

— Temos o direito de pensar diferente sem precisar sermos inimigos.

Lídice roda a baiana em debate sobre a Petrobras

Durante sessão sobre a Petrobras na Comissão de Minas e Energia da Câmara ontem, a deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) rodou a baiana contra deputados do PSL. Ao vê-la condenar o fechamento da sede da empresa na Pituba, um deles falou:

— Nós com tanta coisa para tratar e ela vem falar sobre a sede de um lugar chamado Pituba.

Lídice ligou a metralhadora giratória:

— São mais de 3 mil trabalhadores que serão transferidos para sabe-se lá onde e vocês, eleitos para defender o Estado ficam aqui de braços cruzados, com uma taxa de desemprego alto e Salvador perdendo 3 mil empregos. Será que a reunião do prefeito ACM Neto e petroleiros com direito a vestir macacão da Petrobras foi apenas jogo de cena?

REGISTROS

Paulo Jackson 1

A família do ex-deputado Paulo Jackson vai doar hoje (18h) o acervo dele para a Fundação Pedro Calmon, em solenidade que será pilotada pelo diretor da entidade, Zulu Araújo.

Paulo Jackson 2

Paulo Jackson foi um dos mais brilhantes deputados estaduais, que morreu num trágico acidente de ônibus em maio de 2016 em Morro do Chapéu. Engenheiro ligado à Embasa, também foi fundador da CUT na Bahia. A bancada do PT toda irá lá.

Bela Gil

A culinarista Bela Gil, filha do cantor baiano Gilberto Gil, vai receber quarta que vem, Dia Mundial da Alimentação, a Comenda 2 de Julho da Assembleia. A iniciativa é do deputado Marcelino Gallo (PT), que promoverá também uma feira orgânica para mostrar como se faz alimentos sem agrotóxicos.

Em Bom Jesus

A Secretaria de Infraestrutura do Estado abriu licitação para a construção do novo aeroporto de Bom Jesus da Lapa, às margens do Velho Chico, o maior núcleo do turismo religioso na Bahia até agora. As propostas deverão ser abertas em 11 de novembro.

