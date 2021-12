Morro do Chapéu: o Burburinho virou auê com o prefeito no bolo

Recordista baiano de aparecimento nas redes sociais como protagonista de agressões a quem o incomoda, o prefeito de Morro do Chapéu, Léo Dourado (PR), está de novo no YouTube (já é a terceira vez no mandato).

Gabriel Bandarra, ator, que no canal de internet Burburinho News, de Lauro de Freitas, faz o personagem Tenóbio (repórter estilo CQC), foi entrevistar o presidente da Câmara, Antônio Júnior Rocha (PTN), cuja mulher é acusada de ter três empregos, um em América Dourada e dois em Morro.

Gabriel-Tenóbio questionou Rocha, que largou o decoro de lado e o agrediu. O caso foi parar na delegacia. Lá, disse que foi chamado de preto safado, o que Gabriel nega. Novo round: apareceu o prefeito e também agrediu o comunicador com um tapa na cara, na vista da polícia.

Dia da imprensa — Os policiais deram voz de prisão ao prefeito, que não acatou. Gabriel, em vídeo, narra a agressão sofrida 3 de maio, ironicamente o Dia da Liberdade de Imprensa, com direito a listar antecedentes dos destemperos do prefeito.

Leo Dourado, acusado pelo TCM de contratar parente por R$ 73.440, sem licitação, para assessoria técnica (o conselheiro José Alfredo pede o ressarcimento), acusa o ex-deputado José Carlos Araújo, pai da vice-prefeita Juliana, de ter mandado o Burburinho lá. Ainda que o fosse, não anula as acusações. Nem o alcaide tem o direito de bater em quem bem quer.

PSD, a festinha virou festona

A posse do vereador Edvaldo Brito ontem na presidência do diretório do PSD em Salvador teve pompas de encontro estadual da base governista. Só não foi Rui Costa, o governador, que está em viagem aos EUA, mas lá estavam João Leão (PP), o governador em exercício, e o senador Jaques Wagner (PT), ao lado do anfitrião, Otto Alencar.

Aliás, Otto até brincou. Disse que Wagner é vermelho por fora, mas azul por dentro.

Coronel afaga os prefeitos

Como quem quer agradar prefeitos agora fala em prorrogar mandados, como fez o deputado Rogério Peninha (MDB-PR), na Marcha a Brasília, e foi efusivamente aplaudido por isso, o senador Ângelo Coronel, presente na festa do PSD, também se comprometeu a apresentar uma PEC tal e qual, mas ele próprio antecipou:

– Não creio que passe.

O deputado Marcelo Nilo (PSB), referindo-se à PEC de Peninha, é mais lacônico:

– Nem tramita.

Castro foca em Itabuna

Já o ex-deputado Augusto Castro, que trocou o PSDB pelo PSD, transita entre os governistas como se fosse velho no pedaço. Diz ele que o desgaste em Itabuna é zero, por alguns detalhes:

– O governo tem obras importantes lá, como a Barragem do rio Colônia.

Em Itabuna, o time governista de prefeituráveis já tinha Eric Júnior (PP), provedor da Santa Casa, Geraldo Simões (PT), o eterno, e agora Augusto Castro.

Serrinha, onde feminicídio é pior que tráfico de drogas

Empenhada em fortalecer a luta contra o feminicídio, a deputada federal Lídice da Mata foi a Serrinha e ouviu da promotora Ana Carolina uma informação que julgou assustadora: lá, os crimes contra mulheres têm um volume maior do que os gerados pelo tráfico de drogas. O caso mais chocante é de uma mulher grávida de nove meses levada a local ermo onde recebeu um tiro e acabou assassinada pelo pai da criança que dizia não ser pai e era.

Ontem, Lídice e a promotora estiveram com o secretário Maurício Barbosa (Segurança) e o comandante da PM para fazer coro com o deputado Osni Cardoso (PT) e os vereadores do município: todos querem a instalação de uma delegacia da mulher, com urgência, lá.

adblock ativo