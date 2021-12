Moema se diz pronta para 2020, mas que a briga já começou

A antiga Praça da Maconha, no bairro de Itinga, Lauro de Freitas, ganhou cara nova e nome decente. Lá está agora a Estação Cidadania, com teatro, infocentro, pista de skate, parque infantil e quadra poliesportiva e agora chama-se Praça Jorge Amado.

Os pouco mais de R$ 2 milhões gastos lá, a prefeita Moema Gramacho (PT) conseguiu ainda na era Lula-Dilma. O sucessor dela em 2013, Márcio Paiva (PP), não ligou, ela correu atrás, a obra aconteceu.

No dia 31 de julho último, aniversário da cidade, quis inaugurar, pediu permissão ao Ministério da Cidadania. Resposta: em tais casos o pedido deve ser feito com 15 dias de antecedência. Novo apelo, dizendo tratar-se de uma data festiva. Nova resposta: 15 dias de antecedência, não; 30 dias. Ampliaram o prazo.

Porrada única — Posto está que Moema vai partir para 2020 numa configuração bastante diferente da de 2016. Bolsonaro é inimigo, Rui Costa, o governador, aliado, mas no plano municipal ela já não conta com a deputada Mirela Macedo, do PSD do senador Otto Alencar, e nem com Mauro Cardim, do PP de João Leão, sem contar com os adversários tradicionais, Mateus Reis (PSD), a quem ela derrotou em 2016, e o empresário Teobaldo Costa, dono do Atakarejo.

Moema diz que tem gente que já está em campanha, ‘campanha mesmo, distribuindo favores e tudo’, mas também se diz preparada:

– Tem um lado bom. Eu dou uma porrada só.

Toninho, o PSL pré-Bolsonaro

Antônio Olívio de Oliveira Vasconcelos, o Toninho do PSL, comandou na Bahia o PSL por 12 anos, daí o apelido, até o partido ser tomado por Marcelo Nilo, na época presidente da Assembleia; ano passado, por Bolsonaro. Ele preferia o PSL pequenininho, quando elegia vereador em Salvador Carlinhos Brasileiro e Zé Trindade com pouco voto.

– PSL de hoje não tem nada a ver comigo. Nunca aceitei quem tem mandato e quem teve mais de cinco mil votos.

Isidório 2020, sem definição

A banda governista em Salvador (leia-se os aliados de Rui Costa) dá como certo que o embate de 2020 na capital terá o deputado federal Sargento Isidório (Avante) como um dos candidatos.

A questão: em 2016 Isidório disputou e teve 114.291 votos (8,61%). Ano passado, como candidato a deputado federal, teve 169.807 (14,1%) só na capital. Ou seja, cresceu.

Mas Isidório diz que, sem apoio, não vai. Quer o que todos querem: dindim.

Uneb, EAD de ponta a ponta

Todos os 29 campi da Universidade Estadual da Bahia (Uneb), espalhados pelos quatro cantos do estado, vão ser transformados em polos EAD (educação a distância).

A decisão, defendida pelo reitor José Bites, já foi sacramentada pela Conselho Universitário. O fato é considerado um grande salto adiante no mundo acadêmico.

Antes, cada polo era criado a partir de decisões específicas. A Uneb oferece hoje 150 cursos entre presenciais e EAD.

No Park Shopping, até o PSG vai marcar presença

E já que estamos falando em Lauro de Freitas, o vizinho colado com Salvador, tão colado que até hoje tem pendengas na Justiça por território, está em vias de dar uma virada como extensão privilegiada da capital: o Park Shopping, um megaempreendimento que já tem 12 grandes lojas no gatilho, deve ser inaugurado em janeiro. Moema Gramacho, a prefeita, levou de contrapartida dois prédios onde já funciona o centro administrativo do município, como ressalva ela, ‘tudo a custo zero’.

No mix de atrações, a cereja do bolo para os amantes do futebol: Paris Saint-Germain, ou PSG, ainda o clube de Neymar, está instalando lá uma escolinha com capacidade para atender mil alunos por dia.

POLÍTICA

COM VATAPÁ

Força da doutrina

Representante da Antarctica no tempo em que a concorrência era só a Brahma, rico e rústico, Ernesto Santos Souza marcou época na política de Valença. Era MDB apaixonado e dos aliados cobrava fidelidade total, também na cerveja. Em compensação, era o banco do partido. Para os coligados, mesmo em tempos de inflação galopante, emprestava dinheiro sem prazos e sem juros.

Luiz Góes Teles, o líder do velho MDB, queria conquistar o apoio de Durval, liderança do Entroncamento de Valença. Conversou, Durval deu a palavra, na hora do comício, rondou por fora, não foi.

Num desses comícios, Ernesto ouviu a conversa, foi lá, a conversa de pé de ouvido foi menos de um minuto, voltou abraçado com Durval, que subiu no palanque e se derramou.

Alguém perguntou:

Ernesto, como é que você conseguiu?

– Simples. Eu perguntei: quanto é que é? Ele disse ‘xis’. E eu disse ‘passe lá’.

E Góes Teles:

– É o discurso mais persuasivo de Valença. A força da doutrina é irresistível.

