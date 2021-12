Mesmo líder, Rui diz que continua a não ligar para pesquisas eleitorais

Na disputa eleitoral de 2014 até a semana da eleição, Rui Costa estava atrás de Paulo Souto, o adversário principal do então governador Jaques Wagner. E venceu.

Desde então, Rui nunca escondeu a sua aversão a pesquisas. Este ano, quando ele passou a liderar folgado todas as consultas feitas após a desistência de ACM Neto, diz que mantém o mesmo humor sobre o assunto.

– Eu não sou contra, mas não sou de me apegar a isso. A pesquisa é o retrato de um momento. E só.

Rui diz que em 2014 se recusava sistematicamente a olhar pesquisas:

– Eu conto isso e às vezes as pessoas não acreditam. Não olhei hora nenhuma e quando chegava para gravar pedia ao pessoal para não me mostrar. Tento fugir do padrão. Prefiro ver o pulsar das ruas, esse, sim, é o que me interessa, e prefiro seguir por aí.

Histórico — Diz que se fosse se ligar em pesquisa para balizar os seus caminhos em campanha em 2014 teria jogado a toalha. Ele perdeu em todas, só na antevéspera da votação botou que havia um empate técnico de 46%. Rui acabaria vencendo com 54,53%, contra 37,39% de Paulo Souto.

O PT já tem o histórico de Jaques Wagner em 2006, quando os institutos erraram de cabo a rabo, até na boca de urna.

ronicamente, tais erros acalentam as expectativa de Zé Ronaldo agora. Ele acha que o pulsar das ruas reflete outra realidade.

