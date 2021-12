Maurício Barbosa: ‘É claro, querem desacreditar nossas instituições’

Maurício Barbosa, secretário da Segurança Pública da Bahia, diz que a politização do caso do miliciano Adriano Nóbrega, principalmente com os disparos do presidente Bolsonaro, que pede uma perícia independente sem nem ver o resultado da perícia baiana, tem uma intenção deliberada, desacreditar as instituições.

– Nossa perícia é das melhores do Brasil. Traga quem quiser para checar, outras polícias, universidades, mas particulares... É uma investigação criminal que foi politizada com a intenção de desacreditar nossas instituições e tirar o caso da Bahia.

Resposta dada — Maurício falou ontem em entrevista à Band News, quando disse que o laudo da perícia baiana ainda nem foi liberado. O Ministério Público, por exemplo, pediu uma série de informações que o laudo responde. E ressalta que o papel dele, no caso, é defender a honorabilidade das instituições baianas agora ameaçadas.

– Quem falou em cremação foi a família de Adriano e não nós. E também divulgaram um vídeo com um suposto corpo de Adriano. Parece que não é, porque no Adriano um tiro saiu pelas costas e no do vídeo não tem. Mas no meio dos ataques vem uma série de mentiras.

Nos meios políticos, há quem aponte as ironias da história. Bolsonaro disse que ‘a polícia do PT executou Adriano’, no caso, a PM baiana. E com isso desagradou muitos simpatizantes que ele tem na própria PM baiana.

Piso tátil no meio da rua

Herzem Gusmão (MDB), prefeito de Vitória da Conquista, a terceira maior cidade da Bahia, tem novo abacaxi para explicar: a colocação de piso tátil bem no meio de uma rua no bairro de Henrique Prates.

O piso tátil é para auxiliar deficientes visuais. Do jeito posto, eles passariam exatamente onde passam os carros. A prefeitura de Conquista está investindo R$ 2 milhões para pavimentar e beneficiar 16 vias. O erro tem cheiro de barbeiragem.

Maricultura demite 223

A Maricultura de Valença, do Grupo MPE, que congrega um conjunto de empresas de criação de camarão entre Valença e Salinas da Margarida, consumou a demissão de 224 dos seus pouco mais de 600 funcionários.

Paulo César, engenheiro de produção da empresa, atribui o baque à queda de produção, em decorrência da doença chamada mancha-branca (White Sport Syndrome Vírus) e às frentes frias que alteraram o clima.

Em dias de inferno astral

Leandro Guimarães, o homem que deu guarida ao miliciano Adriano Nóbrega em Esplanada, é um empresário bem-sucedido, criador de gado e morador de Pojuca.

Dizem em Pojuca que depois dessa refrega Leandro jamais será o mesmo. A vida dele virou um inferno. Contam que ele tem medo duplo, da milícia e da polícia.

O papo da semana no litoral norte baiano foi esse. A passagem de Adriano por lá vai deixar sequelas.

Digital influencers, a boa intimidade com os baianos

A convite da Secretaria de Turismo da Bahia (em parceria com a Copa Airlines), um grupo de 11 digital influencers dos EUA, que no conjunto totalizam mais de 13 milhões de seguidores, está em Salvador para conhecer a folia da capital baiana. A festa ainda nem começou, e eles já estão maravilhados.

A holandesa Nienke Helthius, com 3,5 milhões de seguidores no YouTube, um milhão no Instagram e um acumulado de mais de 160 milhões de views, foi ontem ao Pelô e parecia que estava em casa, tal o número de gente que a cumprimentava e pedia para tirar fotos.

Entre as feras está o grupo Yes Theory, liderado pelo americano Matt e o francês Thomas: 5,2 milhões de seguidores, meio bilhão de visualizações.

REGISTROS

Adeus Goiamum

O Goiamum Gigante, a bela escultura que tanto encantou turistas durante os últimos 18 anos na Praia do Moreno, em Belmonte, Costa do Descobrimento, saiu de cena. Desabou porque não teve manutenção e o salitre corroeu a ferragem interna. O prefeito Janival Andrade (Podemos) distribuiu nota lamentando o episódio e prometendo construir um similar em local já definido.

Quebra-crânio

Um grupo de bombeiros civis e brigadistas de Barra da Estiva, na Chapada Diamantina, postou na internet um vídeo em que eles expõem os estragos de uma brincadeira de mau gosto, mas ainda vigente, a rasteira, ou quebra-crânio, como chamam. Está bombando.

Fraternidade 1

Dom Murilo Krieger, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, vai dar coletiva na Quarta de Cinzas (14h30) no Santuário Irmã Dulce para falar da Campanha da Fraternidade 2020.

Fraternidade 2

Diz dom Murilo que a campanha deste ano tem como inspirações a parábola do Bom Samaritano e a missão da Santa Dulce dos Pobres, o Anjo Bom da Bahia.

