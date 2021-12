Maragojipe: enquanto espera o Enseada, uma história de horror

Maragojipe, um dos mais pujantes municípios baianos na época do Brasil-Colônia, vive intensa expectativa com a possibilidade da volta à ativa do Estaleiro Enseada do Paraguaçu, da Odebrecht e da japonesa Kawasaki, fechado em 2013 no rastro da Lava Jato.

O fechamento em 2013 espalhou uma história de horror e dor. A prefeitura perdeu mais de R$ 5 milhões de receita, empobreceu. Hotéis e pousadas novinhos, em São Roque do Paraguaçu, onde fica o estaleiro, e na vizinha cidade de Salinas da Margarida, viraram ruínas. Mas o pior, segundo o ex-prefeito Sílvio Ataliba, é o rescaldo no lado social. O tráfico de drogas tomou a cena, e o resultado é uma carnificina:

– De 2013 até outubro do ano passado, quando aconteceu o último crime, 203 jovens, a maioria abaixo de 19 anos, morreram assassinados. E não foram assassinatos comuns, dizer que houve uma briga. Foi sempre tiro na testa.

Esperança — É por conta disso que o clima em Maragojipe com a licitação que a Marinha vai realizar na próxima quinta-feira para a construção de sete navios se divide entre a euforia e a expectativa. Segundo Sílvio, caso a Odebrecht vença, como todos torcem, o Enseada vai voltar a operar com apenas 25% da sua capacidade:

– Mas é bem melhor. Pelo menos há a esperança de sairmos do cenário de horror.

Obs.: o massacre na escola de Suzano só amplia o nosso já vasto cabedal de tragédias.

Rui emplaca Magalhães

Paulo Magalhães (PSD), que saiu das urnas como terceiro suplente da coligação governista, finalmente assumiu ontem o mandato de deputado federal, uma promessa de Rui Costa.

O primeiro suplente, Charles Fernandes (PSD), assumiu com a cassação de Isaac Carvalho (PCdoB); o segundo Joseildo Ramos (PT) e Paulo, com as idas de Sérgio Brito (PSD) e Josias Gomes (PT) para o secretariado de Rui. Tudo previsto e cumprido.

Lázaro no PR mira Feira

Depois de terem almoçado ontem no Barbacoa, Irmão Lázaro, que disputou o Senado pelo PSC, o ex-senador Magno Malta e o ex-deputado José Carlos Araújo rumaram para Feira de Santana.

Lá, festa para anunciar o ingresso de Lázaro no PR visando disputar a prefeitura de Feira em 2020. Lá, dizem que, se Lázaro pediu orientação a Deus para se definir entre Feira e Salvador, os adversários também agradecem. Na terra, ele é cristão-novo.

Maria Quitéria bombardeada

Nas redes sociais Maria Quitéria é alvo de intenso bombardeio, inclusive dando conta de que a demissão dela de uma das diretorias da Codeba já está consumada. Politicamente pode ser, no Diário Oficial ainda não.

As reações contra, associando-a ao PT, vêm do DEM e do PSL da deputada Dayane Pimentel. Hoje, o deputado Zé Rocha (PR), padrinho de Quitéria, vai conversar com o ministro Onix Lorenzoni. Será o dia D dela.

Fieb vai mostrar o mapa da grana para pequenos

A Fieb e a Fecomércio realizam segunda, na sede da Fieb, o Seminário de Crédito FIDCs e Fintechs: Soluções Financeiras para Pequenas e Médias Empresas, que pretende mostrar ao empresariado uma série de opções para a tomada de empréstimos fora dos bancos.

Segundo Raul Menezes, presidente do Conselho da Micro e Pequena Empresa Industrial (Comind), nos bancos a burocracia é grande e muitas vezes o crédito concedido é bem abaixo do pretendido.

A Fieb quer mostrar para os pequenos empresários que os fundos de investimentos em direito creditório e as startups financeiras, as fintechs de crédito, são opções interessantes. Ou seja, o mapa da mina passa agora pela internet.

