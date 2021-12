Mangabeira Unger: ‘O governo não tem um plano para o Brasil’

De passagem por Salvador ontem, a convite da Fecomércio-BA, o filósofo Mangabeira Unger, professor titular da renomada Universidade de Havard e secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência duas vezes, nos governos de Lula e Dilma, almoçou com empresários baianos, antes de fazer palestra na Associação Comercial da Bahia, e traçou um painel sobre o Brasil que não foi lá muito animador.

Referência internacional quando o assunto é política e economia, Mangabeira Unger, que é neto do ex-governador baiano Octávio Mangabeira, disse que Lula e Dilma tiveram o mérito de democratizar o acesso ao consumo, modelo de governo que desmoronou quando o preço das comodities desabou.

Ideias atrasadas —Sobre a era Bolsonaro, diz que o grupo que está no poder tem as ideias da década de 1990:

— O foco deles é a arrumação das finanças do Estado e a simplificação dos impostos, mas isso só não funciona. O presidente não é propriamente um liberal, pois por mais de 30 anos serviu aos interesses de um grupo específico, os militares. Hoje, temos um governo com muitos deles, homens íntegros, mas que não possuem plano de governo para o Brasil.

Mangabeira disse também que não há um plano de desenvolvimento econômico para o Nordeste. E lembrou:

— A política regional deve ser construída pela própria região e não por Brasília.

Em suma, estamos mal.

Carletto e a Previdência

Pergunta ao deputado Ronaldo Carletto (PP): como o senhor está vendo o desempenho do governo Bolsonaro?

— Atrapalhado.

— A Previdência passa?

— Passa, mas não como ele quer. Alguns itens, como mudança nos critérios da aposentadoria rural, no BPC, implantação da capitalização, não há qualquer chance de passar.

Detalhe: Carletto é insuspeito do ponto de vista ideológico. É empresário.

Leonardo Boff em Salvador

Leonardo Boff, o maior expoente da Teologia da Libertação, está em Salvador. Hoje e amanhã, está do Fórum Social Brasileiro de Saúde e Seguridade Social, que se realiza na EBDA (Itapuã), evento preparatório do Fórum Mundial da Saúde, que será no fim deste mês em Bogotá.

Segunda, irá na Alba, a convite do deputado Jacó (PT), participar do ato (10h) sobre água e direitos ambientais.

— Com Boff, teremos uma boa reflexão dos retrocessos.

Targino de olho em Feira

Líder da oposição na Assembleia, o deputado Targino Machado (DEM), que vem pontuando bem nas pesquisas para prefeito de Feira de Santana, ao ser indagado sobre uma possível candidatura, sai com essa:

— A angústia é zero, a ansiedade é zero e a vontade está em stand by.

Mas, faz uma ressalva:

— Colbert é que não pode ser. Simplesmente não dá.

Se a oposição a Rui Costa só tem ele e Colbert, então é ele.

No protesto, só faltou a gurizada pintar as caras

Pergunta Lilian Ramos, leitora de Itapuã, o que achamos dos protestos de anteontem contra os cortes de verbas na Educação. Amiga, há um detalhe que conviria ao governo, se houvesse bom senso, pôr as barbas de molho: os manifestantes, na grande maioria, eram jovens. E tantos jovens assim nas ruas só se viu no início dos anos 1990, nas manifestações pedindo o impeachment de Fernando Collor.

Se mobilizaram por Collor confiscar a poupança, desastre para os seus vovozinhos, alguns morreram, a maioria, no mínimo, chorou. O caso das universidades atinge em cheio eles próprios, menos na cabeça do ministro Abraham Weintraub (MEC), óbvio, que só vê os professores coagindo alunos...

REGISTROS

Que corpo é esse?

A TV Educativa começa a exibir, segunda-feira, 3, Que Corpo É Esse?, série infantil contra a violência sexual de crianças e adolescentes. A produção é do Canal Futura, parceria com o Unicef e Childhood Brasil.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Presente da Justiça

Arnaldo Alcântara foi juiz de direito por mais de uma década em Juazeiro. Pegou amor à cultura barranqueira, lá se aninhou, virou ilustre figura da terra.

1966, Raulino Queiroz e Ana Oliveira, a D. Juju, engalfinhavam-se no embate eleitoral local, disputando votos para deputado estadual. Final da apuração, Arnaldo fez os agradecimentos:

— Tudo correu bem, graças a Deus. E agora um presente da Justiça para os candidatos filhos da terra. Temos 1.200 votos em branco: 400 vão para D. Juju e 400 para Raulino. Os outros 400 vão ficar nos boletins por motivos óbvios.

Os dois se elegeram.

