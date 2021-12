Magno Malta, um político que caiu de costa e quebrou o nariz

Já dizia Machado de Assis que o acaso é um deus e um diabo ao mesmo tempo. Nada se encaixa melhor para o dito do que a forma como o senador capixaba Magno Malta (PR) fecha 2018.

Evangélico, ex-pastor, eleito deputado estadual em 1998, logo na eleição seguinte embarcou para Brasília como senador, reeleito em 2010 bradando que ‘Lula foi o melhor governador que o Espírito Santo já teve’.

Também em 2010 Lauriete Rodrigues, cantora gospel capixaba casada com um pastor, se elegeu deputada federal. Ela se separou do marido e reapareceu de mãos dadas com Magno Malta, com quem casou, motivo de muito tititi entre os evangélicos.

Vingança — Em meados deste ano foi convidado por Bolsonaro, de quem tornou-se apoiador de primeira hora, a ser o vice. Declinou. Ou melhor, não acreditou (na vitória de Bolsonaro). Preferiu a reeleição para o Senado, se estrepou.

Mais que isso, viu sair das urnas como grande estrela na disputa do Senado Fabiano Cantarato (Rede) com 1,1 milhão de votos, quase o dobro dele, homossexual assumido.

Por fim acabou rifado por Bolsonaro, que indicou para o Ministério dos Direitos Humanos e da Mulher a pastora Damares Alves, ex-assessora dele. Jornalistas capixabas dizem que Malta entra no clima natalino operando um milagre: adversários ideológicos dele que se declaravam ateus balançaram. Já não contestam se a justiça divina existe.

Júnior Muniz na ponta do PP

Júnior Muniz, que era assessor de Bruno Reis, o vice de Neto, se elegeu deputado estadual pelo PHS e está fechado com Rui Costa, já tem estratégia definida: vai ser o comandante do PP em Salvador.

Júnior diz que se afastou de Bruno desde a convenção, quando não topou entrar no chapão da oposição. Se topasse, não seria eleito com os seus mirrados 21.058 votos (com 46.494 Tiago Correa perdeu). Por isso, não se arrependeu.

Na lama de Nova Viçosa

Presidente da Federação Bahiana da Pesca e deputado federal eleito, Raimundo Costa diz estar estudando o caso da lama que invade as praias de Nova Viçosa, como agora, para atacar:

– Não é possível que isso já dure 15 anos e nenhuma providência foi tomada. Vou falar com o próprio governador sobre isso.

Lá, se diz que é a Fibria, quando draga o canal do Tomba, em Caravelas, mas a empresa sempre negou.

Nelson Leal e Marquinhos

O deputado Marquinhos Viana (PSB), que se declara inimigo pessoal de Nelson Leal (PP), o ungido da base de Rui Costa como próximo presidente da Assembleia, diz que na eleição vai votar, não em branco, porque isso não faz, nem em Nelson:

– Eu vou votar é em mim mesmo. Fica melhor.

Já Nelson, que não tem dado entrevista desde que foi anunciado, tenta pacificar:

– Não tenho nada de pessoal contra Marquinhos.

Fabrício diz que vai brigar por uma Justiça mais justa

Fabrício Castro, o presidente eleito da OAB-BA, anda no bolso com o boletim mostrando o resultado da disputa que ele travou com o colega Gamil Föppel pelo comando da entidade: nas 54 urnas de Salvador, só perdeu em uma, e nas 35 zonais do interior, só em duas, Jequié e Itaberaba. Isso para dizer que a linha da gestão dele será a mesma do presidente Luiz Viana Queirós, padrinho político dele.

Aliás, a era Fabrício começa tão continuísta que a posse dele é dia 1º de janeiro, mas a festa será em 7 de fevereiro, quando se espera que Luiz Viana, o padrinho, também seja eleito vice do Conselho Federal da Ordem.

– Nossa meta número um é trabalhar para eliminar os focos da crise no Judiciário.

