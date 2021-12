Lula, Temer e 4 ex-governadores presos. O Brasil está mudando?

Há algo de novo na cena brasileira. Parte da podridão que sempre permeou o jogo está exposta e produziu um momento único na história: dois ex-presidentes presos, Lula e Michel Temer, quatro ex-governadores (Sérgio Cabral, Pezão e Moreira Franco, do Rio, e Beto Richa, do Paraná) idem.

Sinais de um tempo novo? Em parte, sim. Rompe-se aquela velha tradição do roubaram, roubaram, roubaram e viveram felizes e felizes para sempre, mas daí a achar que como num passe de mágica o Brasil chutou a corrupção, se com boa-fé, é ingenuidade.

Lava Toga — Com a ressalva de que política não é a atividade mais descarada, apenas a mais escancarada, convém lembrar que a corrupção aculturou-se na vida nacional de cabo a rabo. Rouba-se de carro-pipa carregando água para atender os sedentos da seca a remédios para quem está na UTI.

No imbróglio entre os que merecem punição e os agentes punidores, também há sua banda podre garantindo a felicidade dos amorais. Veja você a CPI da Lava Toga aprovada no Senado, com a pretensão de escarafunchar as mazelas da Justiça: como, se entre os senadores, os julgadores, grande parte é ré?

E o que esperar de um governo cujo comandante evoca uma ideologia do arco da velha para posar como o novo?

Oxalá os nossos ilustres prisioneiros sejam a ponta do novelo. Mas há uma longa estrada a desfiar. Mas por agora é mais jogo de cena.

Nem nasceu e já tem perigo

A ponte Salvador-Itaparica ainda nem saiu do papel e já tem perigo à vista. Paulo Villa, diretor da Associação de Usuários dos Portos da Bahia (Usuport), diz que o traçado diminui o espaço de manobra dos grandes navios que atracam no Porto de Salvador.

Ele acha que o vão central tem um espaço estreito, de 450 metros, o que elimina a possibilidade de mão dupla.

João Leão, secretário que pilota o projeto, diz que tudo está sendo avaliado.

Esperando as corvetas

Wilson Pedreira (PSD), prefeito de Salinas da Margarida, município que, ao lado de Maragojipe, sentiu forte o baque do fechamento do Estaleiro Enseada do Paraguaçu, diz que a expectativa com a concorrência da Marinha para construção de sete corvetas é grande, mas revela seus temores:

– Dizem que Bolsonaro tem interesse no estaleiro lá do Rio. Esperamos que seja tudo limpo e vença o melhor. Senão...

O governo sem traquejo

Refletindo o senso comum entre os aliados de Bolsonaro, o deputado estadual Luciano Simões (DEM) diz que o ano começou agora, após o Carnaval, e todo mundo está na expectativa de uma relação que ainda não aconteceu:

– Esperávamos um traquejo melhor com a classe política. Não é com Twitter e Instagram que ele vai resolver.

Os atritos entre Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e os filhos de Bolsonaro sinalizam o oposto.

Cimatec vai pesquisar o grafeno com Cingapura

Sabe o que é grafeno? É um produto extraído do grafite. De um quilo se tiram 150 gramas. É brilhante como diamante e 200 vezes mais resistente que o aço, tido como a mola mestra da revolução tecnológica que vem aí.

Pois o Cimatec Industrial, cuja construção está sendo concluída em Camaçari, botou mais um pé no futuro. Dirigentes do Senai Bahia vão assinar esta semana protocolo de cooperação com o Centro Avançado em Materiais 2D da Universidade Nacional de Cingapura, dirigido pelo brasileiro Antônio Castro Neto. O objetivo é desenvolver, de forma conjunta, projetos com o grafeno.

Leone Andrade, diretor de tecnologia e inovação do Cimatec, festeja:

– Serão grandes ganhos para as empresas.

