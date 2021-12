Lula, Bellintani e outros atores no bololô do PT sobre Salvador

Veja aí, pelo que se fala nos bastidores, a briga pela prefeitura de Salvador em 2020 por dois ângulos:

1 – É ponto pacífico, para ACM Neto, já declarado candidato ao governo, chegar a 2022 em condições minimamente competitivas, vencer em Salvador, com Bruno Reis à frente, é fundamental.

2 – E já que assim o é, o que mais interessa ao governo estadual, tentar dar uma pancada em Neto derrotando-o com um Guilherme Bellintani, que não é petista da gema, ou arriscar com um nome ainda a ser fabricado?

CAVALO SELADO – A coisa vinha caminhando por aí até que Lula saiu da cadeia e botou lenha na fogueira. Mandou avisar à nação petista baiana, via senador Jaques Wagner, que o PT tem que ter candidato, como, aliás, vem fazendo em todos os pontos do Brasil.

Isso não muda a montagem de uma estratégia que inclua Bellintani, já que muito se fala na possibilidade de uma filiação dele ao PT. Aí o bololô descamba para a seara petista.

Alguns segmentos, como o deputado federal Josias Gomes e o ainda presidente Everaldo Anunciação, defendem a filiação dele. Outros segmentos resistem.

Os resistentes dizem que Bellintani quer o cavalo selado, com a estrutura de campanha montada, o leque de alianças chapado e a Conder trabalhando a serviço da campanha.

Bolsonaro está vindo aí

Inicialmente prevista para dia 4 de dezembro próximo, a inauguração da primeira etapa da reforma do Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, de Salvador, foi adiada para o dia 10, a pedido.

Adivinhe quem pediu? Ele mesmo, o presidente Bolsonaro. E se pediu, é porque vai estar presente.

Em julho, na inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista, ele também esteve presente e deu o maior furdunço com Rui Costa.

Negromonte vai deixar TCM

Afastado do TCM por decisão do STF, segundo parecer do ministro Alexandre de Moraes, por ser incoerente alguém ser acusado de tentar lesar o patrimônio público e estar cuidando desse mesmo patrimônio, Mário Negromonte tem dito a amigos que vai pedir a aposentadoria.

Negromonte foi acusado por delatores de ter recebido uma promessa de R$ 25 milhões quando era ministro das Cidades, mas não foi julgado. Ou seja, apenas está afastado.

Uma ronda do Transparência

Levantamento do Transparência Brasil entre os 238 conselheiros dos 34 tribunais de contas do País mostra que seis em cada dez foram políticos, 93 deputados estaduais, 12 federais e quatro senadores. 10 foram afastados, Negromonte, até hoje, o único baiano.

Curioso: Luiz Eustáquio Toledo, de Alagoas, matou a mulher, foi condenado, mas não afastado. De dia era conselheiro, de noite dormia no Corpo de Bombeiros, por falta de cela especial.

A Gamboa vai ganhar novo visual, cheio de cores

A Gamboa, o primo-pobre da área nobre da entrada da Baía de Todos-os-Santos (o metro quadrado mais caro da Bahia), vai mudar de visual. Fausto Franco, secretário de Turismo da Bahia, fechou acordo com a Sherwin-Williams, indústria de tintas norte-americana com filial no Brasil (São Paulo), para recauchutar a paisagem.

– A Sherwin vai doar as tintas e treinar os moradores. Eles próprios farão as pinturas e os grafites. Vai ser muito bom.

É bem em frente dessa área que o governo vai afundar o ferry Agenor Gordilho e uma balsa para estimular o turismo de mergulho, o que deve acontecer ainda em dezembro.

Num futuro próximo, quem for mergulhar terá belezas no fundo do mar e fora.

POLÍTICA COM VATAPÁ

De cabo a rabo

Essa quem conta é Pedro Alcântara, ex-deputado, de Juazeiro, íntimo das coisas do sertão nordestino.

E eis que um dia D. Ruth Cardoso, primeira-dama do Brasil, esposa de Fernando Henrique Cardoso, o presidente, resolveu conhecer São Raimundo Nonato, no Piauí, um dos locais mais áridos do semiárido nordestino, em fim de ano, época de seca.

Uma comitiva se formou para acompanhá-la, Pedro no meio. E, lá chegando, D. Ruth viu no meio da paisagem seca um umbuzeiro todo florido, algo comum na época do ano, com ou sem chuva.

– Quero ir lá, ver de perto.

– D. Ruth, no caminho tem cansanção, macambira, é complicado.

– Mas eu quero ir.

Mandaram alguém abrir uma picada, debaixo do umbuzeiro o encarregado encontrou um negão, calça arriada, abaixado.

– Ei, rapaz. Caia fora que D. Ruth, a esposa do presidente, está vindo aí.

E o negão:

– Ai, meu Deus, tô lascado. O marido não me deixa comer, a mulher não me deixa defecar...

