Lúcio Vieira Lima elege 2019 como o seu ano sabático

O deputado federal Lúcio Vieira Lima confessa que está tranquilo com o fim do mandato na Câmara e revela: 2019 será seu ano sabático, um período em que vai apenas ficar longe do Congresso – não da política. Lúcio revela que continuará na militância, no partido (MDB) e disponível para conselhos a amigos que possam querer aproveitar a experiência dele no ofício. Fica, também, ele disse, na torcida para que Bolsonaro faça um bom governo.

Prateleira – O baiano conta que a expectativa é dar um intervalo na vida pública e, garante, sem almejar cargo aqui ou acolá:

– O povo achou que eu deveria ir à prateleira. Nunca me elegi para depois mudar de canto. Fui candidato e o povo não me reelegeu, agora fico na torcida para que tudo dê certo no Brasil.

No entanto, sem reeleição Lúcio já deixa claro que no pleito de 2020 não pretende sair candidato a prefeito ou vereador.

Análise – A derrota nas urnas, avalia o deputado, dentre alguns motivos, ocorreu por ele pertencer ao mesmo partido do ex-presidente Michel Temer:

– Não foi culpa minha ou do MDB, foram os outros que surpreenderam. O estado perdeu José Aleluia, Benito Gama, de campanhas que foram manchadas com as mentiras no WhatsApp, Facebook, que eles eram contra os trabalhadores. Com a internet, a mentira deixou de ter perna curta.

Gabinetes invadidos

Diversos parlamentares do PT e do PSOL, entre eles o petista baiano Waldenor Pereira, denunciaram ontem à Diretoria Geral da Câmara Federal e no Departamento de Polícia Legislativa (Depol) que os respectivos gabinetes foram invadidos durante os dias em que o local foi preparado para a posse de Bolsonaro. As lideranças dos partidos na Câmara emitiram repúdio de “grave violação de imunidade parlamentar”.

Iniciativas militares

O deputado federal João Carlos Bacelar fez críticas contundentes ao novo ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, especialmente sobre o anúncio de que a pasta terá subscretaria de “iniciativas militares”. O deputado federal está ressabiado:

– A iniciativa do ministro da Educação é manobra para eliminar temáticas de direitos humanos, educação etnicorracial e diversidade – disse Bacelar.

Leão, vice à disposição

O vice-governador João Leão participou quarta-feira, 2 de janeiro, da solenidade de transmissão do cargo de presidente da Câmara Municipal de Salvador – Geraldo Júnior assume no lugar de Leo Prates, que agora legislará da Assembleia do estado, como deputado estadual. Animado, Leão desejou uma “gestão exitosa” e disse estar à disposição do novo presidente da Casa. Nada disso de ser um vice decorativo.

Aladilce Souza à frente da Ouvidoria na CMS

Nova responsável pela Ouvidoria Parlamentar da Câmara Municipal de Salvador (CMS), a vereadora Aladilce Souza (PCdoB) disse que o momento político é de combate às perdas dos direitos sociais, e que os municípios possuem uma grande responsabilidade neste processo. O compromisso, ela afirma, será pautado no diálogo, respeito e disposição:

– Pretendo ampliar a escuta do povo. A Câmara tem que estar sempre próxima do povo, representar verdadeiramente todas as demandas da população. Pretendo dar voz à população soteropolitana para que se discutam as políticas públicas que precisam ser decididas na Casa, mas com a participação popular – destaca Aladilce.

adblock ativo