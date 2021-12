Loyola também na espera de Bolsonaro

Ao falar ontem como palestrante do Radar Bahia, evento promovido por A TARDE, Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, pontuou que para o Brasil retomar o caminho do crescimento é fundamental algumas providências, como a reforma da Previdência.

– Não há como falar em ajuste sem isso. A outra forma seria a derrama de impostos. E aí não dá.

Ressaltou, todavia, que Bolsonaro está agindo de forma totalmente fora das práticas habituais do jogo político, o que gera uma incerteza sobre a formação de uma base no Congresso capaz de bancar as reformas.

Chineses — Citou também que as manifestações até agora do novo governo revelam a tendência de alinhamento econômico com os EUA, fazendo um discurso anti-China: “E isso não me parece bom”.

Todavia, ele diz esperar a retomada do crescimento, mas só em 2020 o Brasil recupera os índices de 2014.

Dayane Pimentel diz que só vai cuidar de cargos após a posse

Também no Radar Bahia estava Dayane Pimentel (PSL), deputada federal eleita pelas redes sociais, no embalo de Bolsonaro, de quem é amiga e interlocutora. Ela diz que agora a preocupação é com a montagem do governo. Só vai cuidar da ocupação de algo em torno de 45 cargos federais na Bahia depois da posse de Bolsonaro na presidência.

– Até porque o presidente ainda é Temer. Então, o melhor é esperar.

Ela também disse que não vê maiores dificuldades de entendimento com ACM Neto, o líder maior da oposição na Bahia:

– Neto caminha dentro das nossas bandeiras. É evidente que vamos trilhar um novo caminho, mas nada impede de estarmos juntos.

Entre os cargos federais na Bahia, os mais cobiçados são a Codeba, a Codevasf, o Dnocs e bancos, como o do Brasil e a Caixa. Até agora há candidatos, mas não favoritos.

Segundo Alexi Portela, o Vitória está mal dirigido

Quem também esteve no Radar Bahia foi Alexi Portela, ex-presidente do Vitória por oito anos, agora cuidando dos negócios, que não poupou críticas após o vexaminoso rebaixamento:

– A diretoria do Vitória não estava preparada para a tal democracia. O conselho é constituído por garotos. A receita vai desabar de R$ 45 milhões para R$ 9 milhões, isso é 80%. E vão ficar as dívidas. O jeito que temos é formar um grupo, mudar o conselho e instalar uma nova diretoria.

Ironicamente ontem o presidente Ricardo David deu coletiva para dizer que aprendeu e de agora em diante vai tirar proveito das lições.

Ora, presidente. Ser cobaia sem saber é uma coisa, mas sabendo é ser cobaia conformada. E aí é dose que não tem leão que aguente.

Imprensa elege destaques 2018

Os jornalistas que cobrem a Assembleia elegeram ontem os deputados que mais se destacaram em 2018.

São eles: Marcelo Nilo (PSB), com 15 votos; Hildécio Meirelles (PSC), 12 votos; Luciano Ribeiro (DEM), 12 votos; e Ângelo Coronel (PSD) e Adolfo Viana (PSDB), empatados com 10 votos cada.

Curioso é que Coronel se elegeu senador; Marcelo Nilo e Adolfo Viana, deputados federais; mas Hildécio e Luciano perderam a eleição.

Marcelo Nilo e Hildécio receberão o troféu Ruy Barbosa por terem sido premiados nos últimos quatro anos.

Neto pede para falar com Rui

ACM Neto pediu audiência a Rui Costa, a primeira após o período eleitoral, para tratar do sistema de transporte de Salvador, sobretudo a integração entre ônibus e metrô.

Semana passada, o Estado solicitou da prefeitura a retirada de 100 linhas de ônibus em função do metrô, o que já foi veementemente negado por Neto.

Outro tema é a definição do valor da tarifa, a partir de janeiro. Os dois sistemas têm que cobrar o mesmo valor.

