Lourival Trindade, a nova face do TJ, assume batendo na corrupção

Por mero acaso, talvez uma ironia, o desembargador Lourival Trindade, eleito presidente do Tribunal de Justiça da Bahia nesta quarta-feira, 4, é filho de Érico Cardoso, antiga Água Quente, e viveu sua trajetória como advogado entre Brumado e Livramento de Nossa Senhora.

Mais que nunca ele está precisando de Nossa Senhora para dar o livramento da má fama que a Operação Faroeste deixou para o TJ da Bahia, num caso de corrupção sem precedentes na história do Judiciário, tão contundente que deixou ele e os colegas perplexos quando a pancada aconteceu, pela forma, na véspera de uma eleição, pelo conteúdo, a acusação da venda de sentenças, e pelos atores do caso, o envolvimento de quatro colegas desembargadores.

Ascensão - Lourival emergiu para o TJ no rastro da ascensão de Jaques Wagner ao poder. O vice-governador do primeiro mandato do petista era Edmundo Pereira, de Brumado, dileto amigo, que o ajudou nas esferas do poder quando ele passou a figurar numa lista sêxtupla da OAB-BA.

Nesta quarta, no seu discurso, após eleito, citando vários autores, alguns poetas, Lourival foi enfático ao disparar contra a corrupção, na política, lembrando que no Brasil ‘há déficits internos de moralidade pública com índices sem precedentes de corrupção’, com a ressalva de que a condena ‘onde quer que ela se apresente’.

Oxalá a fala de Lourival tenha eco. E que a Faroeste fique no limbo da história.

Uma eleição bem trincada

Consultamos três desembargadores do TJ-BA sobre possíveis prognósticos para a eleição da presidência e os três foram não só unânimes, mas incisivos: a disputa entre os desembargadores Lourival Trindade e Cynthia Resende seria muito trincada.

Bota trincada nisso; 26 a 26 no primeiro turno e 28 a 27 no segundo, é sinal de que nossos interlocutores estavam bem antenados. Aliás, ninguém arriscava palpites apontando favoritismo.

Targino agora espera o TSE

O deputado Targino Machado (DEM), líder da oposição na Assembleia, foi bastante cumprimentado pelos colegas, inclusive governistas, por ter sido absolvido da acusação de crime eleitoral no TSE, em julgamento quarta, pelo placar de 4 a 3.

– Fiquei triste porque a decisão foi demorada. Depois me convenci de que não precisava ser célere, mas que traduzisse a justiça.

Ele agora vai esperar a demora do TSE.

Convergência na Fonte Nova

A igreja evangélica Assembleia de Deus festeja sábado, 7, na Arena Fonte Nova o seu centenário com festa para 50 mil pessoas, na Fonte Nova.

Politicamente, o evento é ecumênico. Segundo o deputado Samuel Júnior (PDT), que é da igreja, o presidente da Assembleia Legislativa, Nelson Leal (PP), confirmou presença, o da Câmara de Salvador, Geraldo Júnior (SD), também; Bolsonaro vai mandar um representante. Só não se sabe se vão Rui Costa e ACM Neto.

Na Baía de Todos-os-Santos o mal não é óleo, é chumbo

Reinaldo Jorge Cirne, o popular Jorge da Pesca, presidente do Sindicato dos Pescadores do Subúrbio e Simões Filho, entidade com 3.500 associados, tem uma queixa forte sobre questões ambientais que fustigam a vida dos pescadores:

- O óleo, que ganhou tanto espaço na mídia, foi um acidente. O nosso problema, na Baía de Todos-os-Santos, são mais de 70 toneladas de mercúrio, metal pesado, o chumbo, que empresas como a Petroquisa e a CQR jogaram lá e ninguém nem fez e nem faz nada.

Segundo Jorge, reparar o estrago é complicado, mas o governo bem que poderia delimitar as áreas e proibir a pescas nesses locais.

— Infelizmente muitas das nossas crianças morrem contaminadas. É triste, mas é isso aí.

REGISTROS

Parlamento feminista 1

Mais de 500 mulheres, entre elas uma deputada de Cuba e outras de Pernambuco, São Paulo e Minas, mais candidatas a prefeita e vereadoras ano que vem, vão se reunir hoje na Assembleia, no Parlamento Feminista da Bahia, organizado pela Comissão da Mulher da Alba.

Parlamento feminista 2

A deputada Olívia Santana (PCdoB), que preside a Comissão da Mulher, diz que será produzido o manifesto Mais Mulheres no Poder, a ser encaminhado ao TSE, Câmara Federal, Senado, ONU Mulheres e Pnud.

Combate ao câncer 1

A secção baiana da Sociedade Brasileira de Dermatologia realiza sábado um mutirão de atendimento para prevenção do câncer de pele em vários postos da Bahia. Pessoas com problemas tipo pinta com mais de três cores que se modificou, ferimento que não cicatriza ou sinal sangrando devem ir conferir.

Combate ao câncer 2

Em Salvador, o atendimento será nos Hospitais Aristides Maltez e Roberto Santos, mas vai ter também em Alagoinhas, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Jequié, Vale do São Francisco e Santo Antônio de Jesus.

