Livro da vida de Irmã Dulce vai muito bem. Divaldo Franco adorou

E eis que nesta Sexta Santa fomos buscar notícias da Santa Dulce. O livro Além da fé - A vida de Irmã Dulce, lançado em 16 de dezembro, pouco antes do Natal, pelo jornalista Valber Carvalho, chega agora como absoluto sucesso.

Divaldo Franco, respeitado líder espírita baiano, é um dos que leram e gostaram, parabenizou o autor:

— Você fez um trabalho gigante neste primeiro exemplar, a fase inicial da existência ímpar da nossa santa baiana. Que o público se ilumine com as suas informações.

O time dos que leram, gostaram e elogiaram inclui o escritor Gustavo Falcon, os jornalistas Sérgio Mattos e Luiz Guilherme Pontes, além de uma legião de anônimos.

Alegria - Óbvio que a pandemia, com o fechamento das livrarias, atrapalhou as vendas, mas Valber já se prepara para começar a segunda etapa da obra. Ele, que entrevistou 513 pessoas e escarafunchou 12 mil documentos,, diz que todos de todas as pontas do enredo bateram numa tecla que o impressionou particularmente:

— Era a alegria dela. Parece que ela se enchia de felicidade atendendo uma legião de pessoas em situação de necessidade extrema. Sempre brincalhona, quem era gordinha chamava de magrinha e vice-versa.

Dizem que se comparado o que Jesus Cristo pregou e o que se vê no dia a dia, ela foi quem mais se aproximou.

Como diz Divaldo, que tais informações ilumine o público. A humanidade agradece.

Bruno flexibiliza em Salvador, mas ressalva: se precisar, fecha

Embora a Bahia tenha batido o recorde de mortes num único dia anteontem, com 160 registros, o número de internamentos e de gente precisando de UTI caiu um pouco. Ou melhor, não há risco de colapso.

E foi isso que Bruno Reis (DEM), o prefeito de Salvador, anunciou ontem a saída da fase roxa, a atual, para a vermelha, a partir de segunda, em que alguns setores como supermercados, abrem mais, mas escolas, faculdades, centros culturais, clubes sociais, praias e parques continuam fechados. E o aviso:

— Espero não precisar, mas se for preciso, fecho.

E será que dá para confiar em abertura na situação atual, com o Brasil batendo recorde de mortos? Não. O secretário Fábio Vilas Boas (Saúde) diz estar preparado, guardando remédios, para uma eventual terceira onda. Ou seja, ninguém quer, mas só com vacina para todos a solução virá.

Zé Rocha diz que empresa comprar vacina é normal

Abordado sobre a possibilidade das empresas comprarem vacinas para os seus funcionários, proposta pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o deputado federal baiano Zé Rocha (PL), que por sinal é médico, se disse inteiramente a favor.

— É evidente que tal liberação não pode criar uma competição entre os setores público e privado para o fornecimento de vacinas. Mas se o abastecimento do SUS for garantido conforme os cronogramas previstos, qual é o problema das empresas comprarem o excedente? A meu ver, só ajuda.

A proposta rende polêmica, mas claro que sim. Até porque com uma possível vacinação das empresas vai diminuir a pressão no serviço público.

Artistas na guerra

Nada menos que dez artistas (Sarajane, Adelmário Coelho, Zelito Miranda, Del Feliz, Denny Dinar, Lucas di Fiori, Beto Jamaica, Leo do Estakazero, Nani e Davi Barbosa) estão num vídeo distribuído pelo governo baiano pedindo à população para tomar cuidado com a Covid. Não é resposta a Ivete Sangalo, que jogou pesado quando foi instigada a entrar na briga. A peça já vinha sendo preparada antes do rififi dela com o secretário Fábio Vilas-Boas (Saúde).

Peixe da ceia

Augusto Castro (PSD), prefeito de Itabuna, distribuiu algumas toneladas de peixe para carentes na Semana Santa. Prefeitos de todos os cantos da Bahia fazem, mas em Itabuna é algo anormal. Tem sete anos que a prefeitura não faz. Por que antes não tinha dinheiro e agora tem?

Malefícios em série

Além de hotéis, bares e restaurantes vazios, a Covid está fazendo outros estragos. Uma joalheria no centro de Praia do Forte, em Mata de São João, foi arrombada e saqueada esta semana. Moradores lá dizem que no velho normal, na Semana Santa o local sempre enche de gente e isso jamais aconteceria.

