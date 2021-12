Lídice: ‘Não estou impondo meu nome e nem pedindo emprego’

No olho do furacão, por defender uma aspiração legítima, a de querer reeleger-se em uma chapa que esgotou as vagas, a de Rui Costa, a senadora Lídice da Mata (PSB) deu sinais de que não está gostando nem um pouco de alguns governistas.

Como o presidente do PT, Everaldo Anunciação, que critica os petroleiros por terem apoiado ela, e nem de ver coisas como Angelo Coronel (PSD), o pretenso ocupante da vaga pretendida, posando ao lado de outros sindicalistas para fazer um contraponto.

E manda um recado:

— É bom deixar claro que eu não estou impondo o meu nome, não estou implorando e nem pedindo emprego.

Lídice diz que a questão é de conceito. Com os petroleiros, apenas reconhecimento pela postura dela diante do desmantelamento da Petrobras. E com Coronel é uma ‘gincana’ que não vai topar: “Podem haver outros conceitos. Mas tenho o meu”.

Ela ressalva nunca ter dito que, caso não saia com Rui, sairia candidata avulsa.

— Alguns disseram que o jogo é uma queda de braço. Não vou virilizar, transformar isso em disputa viril. Meu braço é fino.

Ela diz que se credencia pela trajetória na esquerda. E lembra que, em 2014, disputou o governo em um jogo público e leal:

— Eu disse a Wagner que ou eu entrava ou Geddel engolia o PSB. Ele prometeu bancar a candidatura de Eduardo Campos (que morreu na campanha) a custo zero.

Álvaro Gomes entra em cena

O ex-dirigente do Sindicato dos Bancários e ex-deputado estadual Álvaro Gomes, que ocupava uma assessoria no governo estadual, diz estar refletindo muito sobre a possibilidade de disputar as eleições deste ano, tentando outra vez uma vaga na Assembleia.

– Vou decidir no último minuto possível.

Já decidiu. Vai. E criou um furdunço interno no PCdoB, partido dele, que não contava com essa.

Elmar e a dor que não passa

Duas semanas depois da desistência de ACM Neto de disputar o governo, as feridas ainda estão abertas. Ontem, o deputado Elmar Nascimento (DEM), em entrevista a Mário Kertész, na Metrópole, mostrou que ainda não perdoou:

— A primeira coisa que se pensa é que tirou nossa expectativa de vitória na eleição.

Ele disse que sugeriu a Neto ir ao Bonfim, ele preferiu a Igreja da Vitória.

Deu tudo errado.

2020 pauta o tititi feirense

Óbvio que uma das grandes expectativas em Feira de Santana é ver o desempenho de Zé Ronaldo (DEM) na disputa do governo, mas a renúncia dele e a consequente ascensão de Colbert Martins ao cargo de prefeito suscitou um turbilhão de especulações sobre 2020.

Quais serão os candidatos? Chove: além de Colbert, Carlos Geílson (PSDB), Zé Neto (PT), Targino Machado (DEM) e Fernando Torres (PSD). Lá, 2020 está mais perto.

Os conselhos políticos de Leão para Angelo Coronel

Pouco mais de uma semana atrás, Angelo Coronel chegou à Assembleia todo animado com a expectativa de disputar o Senado em uma chapa bem competitiva, a de Rui Costa. Ele tinha acabado de conversar com João Leão, que o aconselhou a arregaçar as mangas que a vaga do Senado estava em aberto, uma vez que ele prefere ficar vice:

— Coronel, tu tens voto para ser senador? Não tem, alguém vai ter que lhe dar. E você só precisa de quatro eleitores: eu, Rui Costa, Otto Alencar e Jaques Wagner. Corra atrás.

Coronel está correndo, primeiro para se viabilizar no partido dele, o PSD de Otto.

E Otto tem dito que, no partido, Coronel é o nome mais forte. Só faltam Rui e Wagner.

>> REGISTRO

Augusto Aras

O advogado Augusto Aras, baiano de Feira de Santana, também sub-procurador da República, foi aprovado por unanimidade para integrar o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB).

adblock ativo